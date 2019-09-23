Gündem Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 21 gününde
DİYARBAKIR

HDP önündeki eylem 21’inci gününde

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 21. gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP binası önündeki eylemi 21’inci gününe girdi. Acılı anne Türkan Mutlu, 7 yıl önce 17 yaşında Bursa’dan dağa kaçırılan Şeyma Ceylan Tekin için "Ben çocuğumu istiyorum, eyleme sonuna kadar devam edeceğim. Türkiye tek değil, dünya bizi duysun, hepimiz anneyiz görüyorlar ama hiç ses yok gelip gidiyorlar ne yapmayı düşünüyorlar. Ben 7 yıldır evladımdan kopuğum” dedi.

Haber Merkezi IHA
Acılı ailelerin Diyarbakır'daki evlat nöbeti devam ediyor.
Acılı ailelerin Diyarbakır'daki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 21’nci gününde de devam ediyor.

"7 YILDIR EVLADIMDAN KOPUĞUM"

21 gündür çocuklarını beklediğini belirten acılı anne Türkan Mutlu, 7 yıl önce 17 yaşında Bursa’dan dağa kaçırılan Şeyma Ceylan Tekin için bekleyişlerinin devam ettiğini kaydetti. Mutlu, “Bugün 21’inci günümüz, ben evladımı istiyorum. Benim hiçbir siyasetle işim yok, gariban kendi halinde bir anneyim. Ben çocuğumu istiyorum, eyleme sonuna kadar devam edeceğim. Türkiye tek değil, dünya bizi duysun, hepimiz anneyiz görüyorlar ama hiç ses yok gelip gidiyorlar ne yapmayı düşünüyorlar. Ben 7 yıldır evladımdan kopuğum” dedi.

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