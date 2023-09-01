Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti beşinci yılına giriyor

Bir grup annenin dağa kaçırılan evlatları için 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti, 1460'ıncı güne ulaştı.

Evlatlarını isteyen annelerin sesini tüm Türkiye duyarken, evlat nöbetine katılım da günden güne artarak 364'e yükseldi.

Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla 4 yıldır sürdürülen oturma eylemi sayesinde 45 aile, evladını terörün pençesinden kurtardı.

Yaz kış, kar yağmur, bayram, salgın demeden aralıksız devam eden evlat nöbetinde anne ve babaların "geri dön" çağrısına kayıtsız kalmayıp terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olanlar, bekleyişi devam eden ailelere de umut oldu.

Annelerin dayanışması sınırları aştı

Kızına kavuşabilmek için Diyarbakır'daki oturma eylemine destek veren baba Mehmet Laçin, 7 Şubat 2020'de baypas ameliyatı olmak üzere gittiği İzmir'de de HDP il binası önünde eylemi sürdürdü. Daha sonra kızı için İzmir'den Ankara'ya da yürüyen Laçin, 16 Eylül 2021'de HDP Genel Merkezi önünde açıklama yaptı.

Laçin'den sonra baba Yasür Dülge ve anne Muhbet Alemdağ da oğullarına kavuşmak için İzmir'deki eyleme dahil oldu. Aileler, İzmir'de bazı günler eylem yaptı.

Evlat nöbetine katılım her geçen gün artarken, aileler Hakkari, Van ve Muş'ta da çocuklarını terörün pençesinden kurtarmak için belirli aralıklarla eylem yapıyor.

Diyarbakır annelerinin aynı acıyı yaşayan annelere çağrısı Almanya'nın başkenti Berlin'de de duyuldu.

Berlin'de yaşayan ve terör örgütü PKK yandaşlarınca kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, 12 Kasım 2019'dan beri haber alamadığı kızını bulmak için 29 Şubat 2020'de terör örgütüne müzahir bir derneğin önünde oturma eylemi başlattı.

Anne Maide T, daha sonra Alman yetkililerinin duyarsızlığı nedeniyle Başbakanlık binası önünde bir süre eylemini devam ettirdi.

HDP çareyi kepenk kapatmakta buldu

Çocuklarını isteyen ailelerle yüzleşmek istemeyen HDP'liler, çareyi bir süre kepenklerini kapatmakta buldu. HDP, daha sonra il binasında yaptığı faaliyetleri ilçe binalarında sürdürdü.

Terör örgütü PKK ise aileleri bu eylemden vazgeçirmek amacıyla farklı yollar denedi. Bazı aileler tehditlere maruz kalırken bazı aileler de yıllardır sesini dahi duymadıkları çocuklarını örgüte müzahir yayın organlarında oturma eylemini sonlandırmaları adına verdiği röportajlarda gördü.

Örgütten kaçan ve ailesine kavuşanlar, baskı ve silah zoruyla kendilerine bu röportajlarda verilen metnin okutulduğunu belirtti.

Örgütten kaçış oranı arttı

Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen başarılı operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vuran güvenlik güçleri bir yandan da kaçırılan ya da kandırılarak dağa götürülen çocuk ve gençleri kurtarmak için ikna çalışması yürütüyor.

Ailelerinin Diyarbakır'daki oturma eylemini görenlerin, ikna çalışmalarıyla terör örgütü PKK'dan kaçışı sürüyor.







