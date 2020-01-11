Gündem Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor 131 sene de burada kalsam gitmem
DİYARBAKIR

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor: 131 sene de burada kalsam gitmem

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. 131 gündür kar kış demeden çocuklarına kavuşacakları anı bekleyen annelerden Süheyla Demir, "PKK dağdan inip çocuklarımızı silah zoruyla götürmedi. HDP aracılığıyla bizim çocuklar dağa gönderiliyor. Biz istiyoruz ki çocuklarımızı geri versinler. 5 yıldır bizi bu acıya mahkum ettiler" dedi. Baba Şehmus Kaya ise "131 gündür eşimle buradayım. 131 sene de burada kalsam gitmem. Oğlumu almadan gitmem. Ya verecekler ya verecekler. Başka alternatif yok" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Anne Süheyla Demir, çocuğuna kavuşacağı günü bekliyor.
Anne Süheyla Demir, çocuğuna kavuşacağı günü bekliyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 131'inci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla soğuk havaya aldırmadan bekleyişini sürdüren annelerden Süheyla Demir, Ağrı'dan dağa kaçırılan kızı Hayal için kucağında bir buçuk yaşındaki çocuğuyla oturma eylemine devam ettiğini söyledi.

Bu zamana kadar 4 aile çocuğuna kavuşabildi.

Kızını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini belirten Demir, "Çok zorlanıyorum. Havalar da soğudu. Geride bıraktığım bir ailem de var. Orada kızım okula gidiyor. Bizim için bir şey yapılmasını istiyoruz" dedi.

HDP'den de hiçbir açıklama yapılmadığını dile getiren Demir, şöyle devam etti:

  • "Evlatlarımızı onlar aldı. Bize geri versinler. PKK dağdan inip çocuklarımızı silah zoruyla götürmedi. HDP aracılığıyla bizim çocuklar dağa gönderiliyor. Biz istiyoruz ki çocuklarımızı geri versinler. 5 yıldır bizi bu acıya mahkum ettiler. 5 yıldır gözümüz yolda, kulağımız telefonda çocuğumuzdan bir haber bekliyoruz. Çocuklarımızı versinler. Biz de onların kapısından kalkıp evimize gidelim."

Oturma eyleminin başlamasından sonra 4 ailenin çocuğuna kavuştuğunu anımsatan Demir, "Darısı başımıza. Umudumuzu hiç kaybetmedik, kaybetmek de istemiyoruz. Gözümüz evladımızın yolunda. İnşallah o da gelir eve gideriz" ifadelerini kullandı.

Baba Şehmus Kaya

Oğlumun başına bir şey gelirse sorumlusu HDP'dir

Dağa 2015 yılında kaçırılan oğlu Vedat için oturma eyleminde yer alan baba Şehmus Kaya ise evladının HDP aracılığıyla kaçırıldığını savundu.

Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

  • "HDP aslında bir siyasi parti değil. Herkes biliyor, bunlar şehir yapılanmasında silahsız bir örgüttür. PKK dağda silahlıdır, buradaki silahsızdır. Oğlumu istiyorum. HDP geldi, oğlumu kaçırdı ve PKK'ya teslim etti. Oğlumun başına bir şey gelirse sorumlusu HDP'dir. 5 senedir çalmadığım kapı kalmadı."

Annelerin oturma eylemine başlamasından sonra 4 ailenin evladına kavuşmasının kendilerini umutlandırdığını belirten Kaya, "Umudumuz var. Güvenlik güçlerimiz her an onları da kurtarabilir. 131 gündür eşimle buradayım. 131 sene de burada kalsam gitmem. Oğlumu almadan gitmem. Ya verecekler ya verecekler. Başka alternatif yok" diye konuştu.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı: HDP'den kardeşimi istiyorum
GÜNDEM
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı: HDP'den kardeşimi istiyorum

Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde: Soğuktan ölsem de gitmiyorum
GÜNDEM
Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde: Soğuktan ölsem de gitmiyorum
Haberi aldığımda ölmek istedim

Haberi aldığımda ölmek istedim

​İran Hava Kuvvetleri Komutanı Hacızade'den açıklama.
Libya için ateşkes çağrısı

Libya için ateşkes çağrısı

​Bakan Çavuşoğlu, Ganalı mevkidaşı ile soruları yanıtlıyor.
Kıbrısta su problemi yok

Kıbrıs'ta su problemi yok

Kıbrıs isale hattında kırılma yok, kopukluk var.
Hamaney'in Twitter hesabı askıya alındı

Hamaney'in Twitter hesabı askıya alındı

​Hesabın askıya alınması uçak açıklamasından sonra geldi.
İran, Rus füzesiyle vurdu iddiası

İran, Rus füzesiyle vurdu iddiası

​Tahran uçağın düşüş nedenini bugün açıklayacak.
Süleymani havaya uçuracaktı

Süleymani havaya uçuracaktı

​Donald Trump: Süleymani, ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni hedef alacaktı.

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.

İran: Uçağı 'cruise füzesi' sandık

İran: Uçağı 'cruise füzesi' sandık

Cumhurbaşkanı Ruhani: Büyük trajedi, affedilemez bir hata.
Tekstil atölyesinde yangın

Tekstil atölyesinde yangın

​Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
'Limit' itirazına ret

'Limit' itirazına ret

​Tahkim'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber.
131 sene de burada <br>kalsam gitmem

131 sene de burada
kalsam gitmem

​Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor.
3 kişiden 1'inin cesedi çıkarıldı

3 kişiden 1'inin cesedi çıkarıldı

​Kilyos'ta tekne kazasından yeni detaylar.
Resmi özür ve tazminat bekliyoruz

Resmi özür ve tazminat bekliyoruz

​Ukrayna, İran'daki uçak kazasıyla ilgili taleplerini dile getirdi.
Havacılık sektörüne<br>THY damga vurdu

Havacılık sektörüne
THY damga vurdu

Türkiye son 10 yılda en hızlı büyüyen ülke oldu.
'KAPAN-1 BAGOK'<br>operasyonu başladı

'KAPAN-1 BAGOK'
operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, ​'Kıran' operasyonlarının ise tamamlandığını açıkladı.
Oğlunun öldürüldüğünü öğrenen anne: 15 yıldır sağ beklerken, kemikleri geldi
Gündem

Oğlunun öldürüldüğünü öğrenen anne: 15 yıldır sağ beklerken, kemikleri geldi

Konya'da 15 yıldır kayıp olarak aranırken ilaçla uyutulup, kabloyla boğularak öldürüldükten sonra gömüldüğü ortaya çıkan o dönem 31 yaşında olan Necati Keleş'in annesi Ayşe Keleş, oğlunu sağ olarak bulmak isterken öldürüldüğünü öğrendiklerini belirtti. Keleş, ''15 yıldır oğlumun sağ salim bu kapıdan içeri girip, 'anne' diye bağıracağını ümit ediyordum; ancak oğlumun kemikleri geldi. Oğlumun kemikleri gözümün önünden gitmiyor.'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maddelere değil vicdanınızın sesine kulak verin
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maddelere değil vicdanınızın sesine kulak verin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de kamuya atama töreninde konuştu. Erdoğan, "Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı." dedi. 'Kadına şiddet başta olmak üzere sıkıntısını yaşadığımız pek çok sorunun çözümü, aile kurumunun güçlendirilmesinden geçiyor' diyen Erdoğan, "Tüm yargı dünyasına sesleniyorum, kanun sayfaları arasındaki maddelere değil vicdanınızın sesine kulak verin" ifadelerini kullandı.
Eskişehir'de kaynaştırma öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmene soruşturma
Gündem

Eskişehir'de kaynaştırma öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmene soruşturma

Eskişehir’deki bir ortaokulda okuyan kaynaştırma öğrencisinin sınıfta uyuduğu gerekçesiyle koridora çıkarılan öğretmeni tarafından dövülmesinin ortaya çıkması sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.