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DİYARBAKIR

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılım arttı: Çocuklarımızı onlar için beslemedik

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 152. gününde bir aile daha katıldı. Şırnak'ın İdil ilçesinden oğlu Veysi Kartal için gelen Sekine Kartal, evladını HDP'den istediğini söyleyerek, "Davam oğlumun gelmesidir. Biz biliyoruz ki oğlumu HDP götürdü. Oğlum cahildi, kandırıp götürmüşler." dedi. İlk günlerden beri oğlu için oturma eyleminde bulunan baba Fahrettin Akkuş da "Allah'ın izniyle bin kişiye de ulaşacağız. Çünkü gelenler görüyor, bu mücadele doğru bir mücadeledir. Herkes çıkıp geliyor. Çocuklarımızı istiyoruz, onlar için mücadele ediyoruz. Herkes çocuğunun hakkını arasın. Çocuklarımızı onlar için beslemedik. Anne ve babalar korkmasın, gelsin çocuklarını istesin" dedi.

Haber Merkezi AA
Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 152. gününde
Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 152. gününde

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 152'nci gününe girdi.

AA
Diyarbakır annelerinin oturma eylemi

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine Şırnak'ın İdil ilçesinden oğlu Veysi Kartal için gelen Sekine Kartal da dahil oldu.

Kartal, Kürtçe yaptığı açıklamada, dağa kaçırılan oğlu için oturma eylemine katıldığını, evladını HDP'den istediğini söyleyerek, "Davam oğlumun gelmesidir. Biz biliyoruz ki oğlumu HDP götürdü. Oğlum cahildi, kandırıp götürmüşler." diye konuştu.

AA
Diyarbakır annelerinin oturma eylemi
  • Kartal, evlerinde huzur kalmadığını belirterek, "Bizim ciğerimizi yakmaya hakkınız yok. Ciğerimizi yaktılar, evimizi yıktılar. Oğlumuzu bize verin." sözlerine yer verdi.

Depremzedeler için atkı-bere örüyorlar

Soğuk havaya rağmen evlatları için bekleyişini sürdüren anneler, bir yandan da Elazığ'daki depremzedeler için atkı, bere, çorap ve eldiven örmeye devam ediyor.

  • Annelerden Sadiye Özbey, kaçırılan oğlunun 5 yıldır yolunu gözlediğini söyledi.

AA
Diyarbakır annelerinin oturma eylemi

Çocukları için diğer annelerle başlattıkları eylemi sürdürdüklerini ve çocuklarının dönmesini istediklerini belirten Özbey, "Çocuğumuzu alıp gitmeyi düşünüyoruz. Gelen çocuklara çok sevindik. Kendi çocuklarımızı da istiyoruz. Hiçbir anne evladını almadan buradan gitmeyi düşünmüyor. Çocuğumuzun kokusunu özledik. Evlatlarımız ciğerimizden bir parça. PKK benim çocuğumu nasıl aldıysa öyle versin. Kendi çocuklarını götürsünler. Hiç kimsenin çocuğuyla oyun oynamasınlar. Çocuğumun özgürlüğüyle, hayatımızla oynadılar. Çocuklarımızın özgürlüğünü elimizden aldılar. Çocuklarımızı onlar için büyütmedik." diye konuştu.

Oğlu Erkan için eylemini sürdüren baba Fahrettin Akkuş da 152 gündür beklediklerini ifade ederek, "(HDP) Bu çocukları nasıl götürmüşse getirsin. Herkesin hırsızı, alacağı ve borcu belli." dedi.

AA
Diyarbakır annelerinin oturma eylemi

Anne babalar gelsin çocuklarını istesin

Oturma eylemine katılımın arttığını aktaran Akkuş, şunları söyledi:

  • "Allah'ın izniyle bin kişiye de ulaşacağız. Çünkü gelenler görüyor, bu mücadele doğru bir mücadeledir. Herkes çıkıp geliyor. Çocuklarımızı istiyoruz, onlar için mücadele ediyoruz. Herkes çocuğunun hakkını arasın. Çocuklarımızı onlar için beslemedik. Anne ve babalar korkmasın, gelsin çocuklarını istesin."

DHA
Diyarbakır annelerinin oturma eylemi

DHA
Diyarbakır annelerinin oturma eylemi

DHA
Diyarbakır annelerinin oturma eylemi

DHA
Diyarbakır annelerinin oturma eylemi

DHA
Diyarbakır annelerinin oturma eylemi

DHA
Diyarbakır annelerinin oturma eylemi

DHA
Diyarbakır annelerinin oturma eylemi

DHA
Diyarbakır annelerinin oturma eylemi
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