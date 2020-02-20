Gündem Diyarbakır annelerinin eyleminden etkilenerek teslim olan terörist ailesiyle buluştu
BATMAN

Diyarbakır annelerinin eyleminden etkilenerek teslim olan terörist ailesiyle buluştu

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden etkilenerek güvenlik güçlerine teslim olan 2 PKK'lı teröristten biri Batman'da ailesiyle buluşturuldu.

Haber Merkezi AA
5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Ö.Ç. ailesine kavuştu.
5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Ö.Ç. ailesine kavuştu.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi sayesinde bir ailenin daha evlat hasreti sona erdi.

AA
5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Ö.Ç. ailesine kavuştu.

5 YILLIK EVLAT HASRETİ SONA ERDİ

Batman'dan 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Ö.Ç ile gayri resmi eşi olduğu belirtilen Suriye uyruklu F.M, Diyarbakır annelerinin 171 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinden etkilendi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, istihbarat ve emniyet unsurlarının çalışmaları sayesinde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kamplarından F.M. ile kaçan Ö.Ç'nin ailesine müjdeli haber verildi.

AA
5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Ö.Ç. ailesine kavuştu.

  • Ö.Ç'nin anne ve babası geldikleri Batman Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan evlatları ile buluştu.
Duygusal anların yaşandığı buluşmada oğulları Ö.Ç'ye sarılan anne ve baba, 5 yıllık hasretin ardından evlatlarını bağrına bastı.

Terör örgütü PKK'ya 2015 yılında Batman'dan katılım yapan Ö.Ç, gayri resmi eşi Suriye uyruklu F.M ile Batman'da İl Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuş, örgüt üyeleri etkin pişmanlık kapsamında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmışlardı.

AA
5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Ö.Ç. ailesine kavuştu.

AA
5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Ö.Ç. ailesine kavuştu.
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