Gündem Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
DİYARBAKIR

​Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 153'üncü günde, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirttiği lise öğrencisi oğulları Sabri (21) için Siirt'ten gelen Dilber- Hasan Ayhan çifti ile 79 oldu.

Haber Merkezi DHA
Hasan- Dilber Ayhan çiftinin, HDP Diyarbakır binası önündeki oturma eylemine bugün katılmasıyla aile sayısı, 153'üncü günde 79 oldu.
Hasan- Dilber Ayhan çiftinin, HDP Diyarbakır binası önündeki oturma eylemine bugün katılmasıyla aile sayısı, 153'üncü günde 79 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.

HDP’liler oturma eylemi yapan aileye saldırdı
GÜNDEM
HDP’liler oturma eylemi yapan aileye saldırdı

Hasan- Dilber Ayhan çiftinin oğulları Sabri Ayhan.

Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

4 aile evladına kavuştu

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor.

Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

'Oğlum öğretmen olmak istiyordu'

Siirt'te, 2015'te lise öğrencisiyken, kaçırılan oğulları Sabri için gelen Hasan- Dilber Ayhan çiftinin, HDP Diyarbakır binası önündeki oturma eylemine bugün katılmasıyla aile sayısı, 153'üncü günde 79 oldu.

Oğlunun kaçırılmasının ardından HDP'ye gittiğini anlatan Hasan Ayhan, şu şekilde açıklamada bulundu:

"2015'ten beri çocuğumuz kayıp. Dışarı çıktı. Ben okula gittiğini zannettim akşam oldu, gelmedi sonra karakola bilgi verdim. HDP'ye gittim. HDP bize bir bilgi vermedi. Kandırdılar götürdüler. HDP'liler bize daha sonra oğlum için 'Yolu açık olsun' dedi. Biz çocuğumuzu istiyoruz. Çocuğumu geri versinler. Oğlum, öğretmen olmak istiyorum dedi."

HDP'liler oturma eylemi yapan aileye saldırdı
OYNAT 00:00
HDP'liler oturma eylemi yapan aileye saldırdı
Diyarbakır'da çarşamba gününden bu yana haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ın (22), HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar, HDP il başkanlığı binasının girişinde oturma eylemini 3. gününde de sürdürüyor. Akar ailesinin bekleyişi sırasında HDP'liler basın mensuplarına ve aileye müdahalede bulununca aile fertleri ve Akar ailesi HDP'lilere tepki gösterdi. Kısa süreli yaşanan gerginlikte anne Hacire Akar, 'Cenazem buradan çıksa ben kalkmam' diyerek tepkisini dile getirdi.
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