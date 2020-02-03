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DİYARBAKIR

Diyarbakır haberleri: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım sürüyor. 10 yıl önce dağa kaçırılan kızları için gelen anne Nurten Şeker, "Buradaki ailelerin çocuklarının bazılarının gelip teslim olduğunu gördük. İnşallah kızım bizi görür ve gelir. Kızım suçluluk duymasın. Bizi görüyor ve duyuyorsa gelsin teslim olsun. Biz arkasındayız, devletimiz de yanımızda" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine, Malatya'dan 10 yıl önce dağa kaçırılan kızları için gelen anne Nurten ve baba Yusuf Şeker de katıldı.
Ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine, Malatya'dan 10 yıl önce dağa kaçırılan kızları için gelen anne Nurten ve baba Yusuf Şeker de katıldı.

Ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine, Malatya'dan 10 yıl önce dağa kaçırılan kızları için gelen anne Nurten ve baba Yusuf Şeker de katıldı.

Anne Nurten Şeker, kızından 10 yıldır haber alamadıklarını, üniversite öğrencisi kızı için oturma eylemine katıldıklarını söyledi.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
GÜNDEM
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

'Devletimiz de yanımızda'

Evladına kavuşma umuduyla geldiğini vurgulayan Şeker, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Buradaki ailelerin çocuklarının bazılarının gelip teslim olduğunu gördük. İnşallah kızım bizi görür ve gelir. Kızım suçluluk duymasın. Bizi görüyor ve duyuyorsa gelsin teslim olsun. Biz arkasındayız, devletimiz de yanımızda."

Baba Yusuf Şeker de kızının güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini dile getirerek, şu şekilde açıklama yaptı:

"Birkaç çocuğun geldiğini duyduk, biz de buraya geldik. Aileleri takip ediyorduk. Belki bizim çocuğumuz da bizi görür de bırakır gelir. Onun için gelmesini istiyoruz."

HDP'liler oturma eylemi yapan aileye saldırdı
OYNAT 00:00
HDP'liler oturma eylemi yapan aileye saldırdı
Diyarbakır'da çarşamba gününden bu yana haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ın (22), HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar, HDP il başkanlığı binasının girişinde oturma eylemini 3. gününde de sürdürüyor. Akar ailesinin bekleyişi sırasında HDP'liler basın mensuplarına ve aileye müdahalede bulununca aile fertleri ve Akar ailesi HDP'lilere tepki gösterdi. Kısa süreli yaşanan gerginlikte anne Hacire Akar, 'Cenazem buradan çıksa ben kalkmam' diyerek tepkisini dile getirdi.
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