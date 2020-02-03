Diyarbakır haberleri: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım sürüyor. 10 yıl önce dağa kaçırılan kızları için gelen anne Nurten Şeker, "Buradaki ailelerin çocuklarının bazılarının gelip teslim olduğunu gördük. İnşallah kızım bizi görür ve gelir. Kızım suçluluk duymasın. Bizi görüyor ve duyuyorsa gelsin teslim olsun. Biz arkasındayız, devletimiz de yanımızda" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 03 Şubat 2020, 15:09 Son Güncelleme: 03 Şubat 2020, 15:10 AA