Gündem Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı HDPden kardeşimi istiyorum
DİYARBAKIR

Diyarbakır haberleri: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı: HDP'den kardeşimi istiyorum!

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı: HDP'den kardeşimi istiyorum

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 5 yıl önce dağa kaçırılan kardeşi için gelen Mehmet Sıddık Çiftçi, "Kardeşimi HDP götürüp PKK'ya verdi. HDP'den kardeşimi istiyorum. Kardeşim gelmeden buradan kalkmayacağım" dedi.

Haber Merkezi AA
Mehmet Sıddık Çiftçi, kardeşinin zihinsel engelli olduğunu söyledi.
Mehmet Sıddık Çiftçi, kardeşinin zihinsel engelli olduğunu söyledi.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.

HDP binası önünde oturma eylemi devam ediyor.

Oturma eylemi 127'nci gününe girdi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 127'nci gününe girdi.

HDP’liler oturma eylemi yapan aileye saldırdı
GÜNDEM
HDP’liler oturma eylemi yapan aileye saldırdı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 5 yıl önce dağa kaçırılan kardeşi Rahim için gelerek oturma eylemine dahil olan ağabey Mehmet Sıddık Çiftçi, kardeşinin zihinsel engelli olduğunu söyledi.

Anne ve babalar evlatlarının geri dönmesini bekliyor.

'HDP'den kardeşimi istiyorum'

5 yıldır kardeşinden haber alamadıklarını ifade eden Çiftçi, "Kardeşim için buraya geldim. Kardeşimi istiyorum. Kardeşimi HDP götürüp PKK'ya verdi. HDP'den kardeşimi istiyorum. Sorumlu HDP'dir. Kardeşim gelmeden buradan kalkmayacağım." dedi.

HDP'liler oturma eylemi yapan aileye saldırdı
OYNAT 00:00
HDP'liler oturma eylemi yapan aileye saldırdı
Diyarbakır'da çarşamba gününden bu yana haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ın (22), HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar, HDP il başkanlığı binasının girişinde oturma eylemini 3. gününde de sürdürüyor. Akar ailesinin bekleyişi sırasında HDP'liler basın mensuplarına ve aileye müdahalede bulununca aile fertleri ve Akar ailesi HDP'lilere tepki gösterdi. Kısa süreli yaşanan gerginlikte anne Hacire Akar, 'Cenazem buradan çıksa ben kalkmam' diyerek tepkisini dile getirdi.
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