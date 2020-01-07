Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı: HDP'den kardeşimi istiyorum

HDP'liler oturma eylemi yapan aileye saldırdı

Diyarbakır'da çarşamba gününden bu yana haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ın (22), HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar, HDP il başkanlığı binasının girişinde oturma eylemini 3. gününde de sürdürüyor. Akar ailesinin bekleyişi sırasında HDP'liler basın mensuplarına ve aileye müdahalede bulununca aile fertleri ve Akar ailesi HDP'lilere tepki gösterdi. Kısa süreli yaşanan gerginlikte anne Hacire Akar, 'Cenazem buradan çıksa ben kalkmam' diyerek tepkisini dile getirdi.