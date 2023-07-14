Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

"Ben hastayım artık dayanamıyorum. Allah rızası için Mehmet'imi gönderin. Anne ve baba için dayanmak çok zor. Allah bu devletten razı olsun. Hainlere fırsat verme Allah'ım. Oğlumun gelmesini istiyorum. İnşallah herkes geri gelir, benim çocuğumla birlikte."