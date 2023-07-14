Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Osman ve Kudret Çokurlu çifti, İstanbul'dan 15 yıl önce kandırılarak dağa götürülen çocukları Mehmet'e kavuşma ümidiyle kente gelerek, oturma eylemine dahil oldu.
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine iki aile daha katıldı.
Osman ve Kudret Çokurlu çifti, İstanbul'dan 15 yıl önce kandırılarak dağa götürülen çocukları Mehmet'e kavuşma ümidiyle kente gelerek, oturma eylemine dahil oldu.
Anne Kudret Çokurlu, gazetecilere, 2008 yılından bu yana evladından haber alamadıklarını söyledi.
Oğlunun hasretine dayanamadığını ifade eden Çokurlu, şöyle dedi:
Baba Çokurlu da yıllardır haber alamadığı evladına bir an önce kavuşmak istediğini dile getirdi.
Başka bir ailenin daha eyleme katılmasıyla HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı 364'e yükseldi.