'Diyarbakır anneleri'nin sembol ismi Hacire Ana oğlunu terörden kurtardı, şimdi torununu seviyor

Hacire Akar'ın bir yıl önce HDP binası önünde başlattığı oturma eylemi, PKK tarafından dağa kaçırılan birçok aileye umut olmuştu.

Evlatlarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve il başkanlığı önünde oturma eylemini bir yıldır sürdüren Diyarbakır annelerine örnek olan ve eylemiyle sembol haline gelen Hacire Akar'ın terörün pençesinden kurtarıp evlendirdiği oğlu Mehmet'in bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Evladını terör örgütü PKK'dan kurtaran Hacire anne, şimdi torun sevinci yaşıyor.

Düğün hazırlığı yaparken oğlundan haber alamamıştı

Hacire Akar'ın evladına kavuşma süreci şöyle gelişti: Diyarbakır'da geçen yıl, merkez Sur ilçesindeki bir mahallede yaşayan anne Hacire Akar, nişanlı oğlu Mehmet Akar'ın düğün hazırlıklarını yapmaya başladı. Evladını evlendirmenin hayalini kuran Akar, oğlundan 2 gün boyunca haber alamayınca polis merkezine giderek kayıp müracaatında bulundu.

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Daha sonra oğlunun telefonunu inceleyen Akar, HDP'den gelen mesajlardan dolayı, oğlunun partililer aracılığıyla dağa kaçırıldığını düşünerek, beraberinde 2 yakını kadınla soluğu HDP il binası önünde aldı.

Gece gündüz demeden bekledi

Bazı HDP'lilerle tartışan Akar, camını kırdığı parti binasının önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemine başladı. Acılı annenin HDP'li bazı görevlilerce tartıştığı ve parti binasının camını kırdığı anlar, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Gece gündüz parti binası önünde oturma eylemi yapan anne Hacire Akar ile ona destek veren kadınların bazı HDP'lilerin saldırısına uğradığı anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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HDP'lilier gazetecilere saldırmıştı

Görüntülerde, anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi sürerken binadan çıkan İl Başkan Yardımcısı Sait Demir'in de aralarında bulunduğu bir grup partilinin gazetecilere, ardından kapı önünde bekleyen kadınlara saldırdığı yer aldı. Kayıtlarda, HDP'lilerin kadınlara müdahalesi üzerine Akar'ın yakını bir grup erkeğin de partililere tepki verdiği, büyüyen gerginliği, polisin müdahale ederek sonlandırdığı görüldü.

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Suç duyurusunda bulundu

HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunan anne Akar'ın diğer oğlu Fırat Akar'ın da 1994'te terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldığı, 2017'de dağda öldürüldüğü öğrenildi. Yakınları ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini sürdüren anne Akar, oğlu kendisine teslim edilinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

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"Ciğerim için buradayım"

Oğlunun düğününü 20 gün sonra yapacağını belirten anne Akar, "Ciğerim için buradayım. HDP oğlumu kaçırdı. Oğlum HDP binasına girdi, bir daha çıkmadı. Oğlumu istiyorum. Yerde yoksa gökten de olsa oğlumu getirecekler. Oğlum getirilene kadar bu binadan çıkmıyorum." dedi. Akar, hazırlıklarını tamamladıkları düğün için gün saydıklarını dile getirdi.

"Eli kınalı damadımı götürdüler"

İnsan hakları savunucularına çağrıda bulunan Akar, şöyle devam etti: "Altınlarını aldım, evini döşedim, düğün salonunu kiraladım, gelip buraya girmiş. Suyun içine hap koyup vermişler onu bilinçsizleştirip götürmüşler. Eli kınalı damadımı götürdüler. Hani nerede bu HDP'nin adaleti, nerede insan hakları? 20 günlük damat kaçırılır mı? İki çocuğumu daha önce bunlar kaçırıp götürdüler, bu üçüncüsü. Her yıl birini götürüyorlar. 16-17 yaşına geldiler mi kaçırıyorlar."

OYNAT 00:50 Evlatlar PKK’nın pençesinden kurtuldukça, ailelerin evlat nöbetine katılımlar devam ediyor Çocukların terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan aileler tarafından HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı. Muş'tan gelen baba Abdulsamet Doğan, oğlu Ferdi Doğan'ın İstanbul'da tekstilde çalışırken 16 yaşında 5 yıl önce kaybolduğunu ileri sürerek oturma eylemine katıldığını söyledi. Baba Doğan, “Hala da izini bulamıyoruz, çok aradık bulamadık. 2015 yılında 16 yaşındayken kayboldu, 5 yıl etti. Çocuğumu aramaya geldim, istiyorum ki devlete gelip sığınsın. Onun için buraya geldim. Annesiyle hep bekliyoruz, üzülüyoruz. Çocuğumun dönmesini istiyorum, kimse çocuğunu ateşe atmak istemez. Bende istemiyorum. Televizyonda izledim, onun için buraya geldim. Kendi imkanımla buraya geldim, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan geldim. HDP'den çocuğumu istiyorum” dedi. BiP'te paylaş

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Daha önce de oğlu kaçırılmıştı

Daha önce de bir yıl arayla oğlu Fırat ve yeğeni Salim'in kaçırılarak dağa götürüldüğünü dile getiren Akar, şu ifadeleri kullandı: "Hani nerede insan hakları. Getirin o insan haklarını. Kimse gelip bizimle konuşmuyor, kapıyı kapatmaya çalışıyorlar, izin vermiyorum. Oğlum gelene kadar buradayım. Oğlum gelene kadar evim burası. Her gün oğlumu telefonla arayıp çağırıyorlardı. En son telefonu aldık ondan, arayan kişi 'İl başkanlığındayım gel.' dedi. Daha sonra oğlum çıkıp buraya geldi ve artık haber alamıyoruz. Oğlum gelene kadar buradayım ya getirecekler oğlumu ya da ben buradan gitmiyorum. Burada gelip bana hakaret ediyorlar, 'Oğlun hırsızların arasındadır.' diye hakaret ediyorlar oysa oğlumu buraya çağırıp kaçırdılar."

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"Zorla evlendirilmek istendikleri" iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı

Dağa kaçırılan Mehmet Akar'ın nişanlısı Kader T. de terör örgütüne yakın ajansın "zorla evlendirilmek istendikleri" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, nişanlısıyla birbirlerini sevdiklerini anlattı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce ifadesine başvurulan 20 yaşındaki Kader T, 22 Aralık 2018'de Mehmet Akar'ın ısrarı ve kendisinin de rızası doğrultusunda iki ailenin bir araya gelerek nişan yaptıklarını belirterek, "Ne ben ne de nişanlım Mehmet Akar zorla bir evliliğe yönlendirildik. Sevgi üzerine bir evlilik yapma hayaliyle nişan yaptık. Hiçbir görüşmemizde nişandan ayrılmak gibi bir konu geçmedi. Hem ben hem de Mehmet evleneceğimiz için heyecanlıydık. Ben bu heyecanımı halen de koruyor ve onu seviyorum. Eminim ki Mehmet de beni seviyor." dedi.

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Anne Akar da oğlu Mehmet'in terör örgütüne yakın ajansa verdiği iddia edilen röportajda "zorla evlendirilmek istendiği için kaçtığına" yönelik ifadelerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Akar, "Bu, HDP'nin planıdır. Kabul etmiyorum." diye konuştu.

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Mücadelesi sonuç verdi

Oğlu Mehmet için gece gündüz demeden aralıksız HDP binasının önünde nöbet tutan Akar'a kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ziyaretleriyle destek verirken, yakın akrabası kadınlar da eyleme katıldı. Annenin başvurusunun ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince oluşturulan özel ekip, Mehmet Akar'ı bulmak için titiz bir çalışma yürüttü.

OYNAT 00:50 Evlatlar PKK’nın pençesinden kurtuldukça, ailelerin evlat nöbetine katılımlar devam ediyor Çocukların terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan aileler tarafından HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı. Muş'tan gelen baba Abdulsamet Doğan, oğlu Ferdi Doğan'ın İstanbul'da tekstilde çalışırken 16 yaşında 5 yıl önce kaybolduğunu ileri sürerek oturma eylemine katıldığını söyledi. Baba Doğan, “Hala da izini bulamıyoruz, çok aradık bulamadık. 2015 yılında 16 yaşındayken kayboldu, 5 yıl etti. Çocuğumu aramaya geldim, istiyorum ki devlete gelip sığınsın. Onun için buraya geldim. Annesiyle hep bekliyoruz, üzülüyoruz. Çocuğumun dönmesini istiyorum, kimse çocuğunu ateşe atmak istemez. Bende istemiyorum. Televizyonda izledim, onun için buraya geldim. Kendi imkanımla buraya geldim, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan geldim. HDP'den çocuğumu istiyorum” dedi. BiP'te paylaş

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Gidebileceği yerler tek tek kontrol edildi

Gencin can güvenliğini de dikkate alan polis, ayrıntılı bir araştırma yaptı. Gencin fotoğrafları bütün birimlere dağıtıldı, gidebileceği yerler tek tek kontrol edildi. Kentin caddelerindeki güvenlik kameralarının görüntülerini ve HTS baz istasyonu analiz raporlarını tek tek inceleyen polis, ulaştığı Mehmet Akar'ı annesi Hacire Akar ile buluşturdu.Anne Akar, kararlı mücadelesi ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün başarılı çalışması sonucu çocuğuna kavuştu. HDP İl Başkanlığı önündeki mücadelesi sonuç veren Akar, oğlunu terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

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"Anneler çocuklarını HDP'den istesin"

Emniyette oğluyla kucaklaşan anne Akar, "3 gün boyunca yemek yemedim. Oğlumu gördüm artık keyfim yerine geldi. 3 gündür oğlumun HDP'liler tarafından kaçırıldığını biliyordum o yüzden aç ve susuz şekilde orada yattım. Oğlum bulundu, polise teşekkür ediyorum. Polislerden çok memnunum, bu konuda bize çok yardımcı oldular, onlar sayesinde oğluma kavuştum, teşekkür ediyorum." dedi.

HDP binası önünde eylem yaparken çocukları dağa kaçırılan anne ve babaların da yanında olmasını beklediğini dile getiren Akar, şöyle devam etti: "Ailelere de tavsiyem çocukları dağa kaçırıldığı zaman gidip HDP önünde oturup eylem yapsınlar. Diğer oğlumu da onlar kandırıp kaçırdı ve öldürüldü. Ondan sonra 40 gün yeme içmeden kesildim, bana böyle bir acı yaşattılar. Çocukları kaçırılan aileler, anne ve babalar korkmasın, cesaretli şekilde HDP önüne gidip çocuklarını istesin. Çocukları dağa giden aileler mutlaka gelip HDP önünde eylem yapsın."

FOTOĞRAF 29 Diyarbakır'da yaşayan Hacire Akar, oğlu Mehmet'in (22), terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını öğrenince 22 Ağustos 2019'da elindeki çekiçle HDP binasına gelerek, kendisine kapatılan kapıyı kırıp, 'Oğlumu istiyorum' diyerek attığı çığlığın üzerinden 1 yıl geçti. Akar, verdiği mücadelenin ardından oğlu Mehmet'e 1 gün sonra kavuştu. Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler için de umut oldu. Akar'ın yaktığı meşalenin ardından güç alan aileler HDP'nin kapısına gelerek, 'evladımı istiyorum' diyerek eyleme başladı. 3 Eylül günü bir aileyle başlayan eylem, şimdilerde 143 ailenin katılımıyla sürdürülüyor. HDP önünde yaptığı oturma eylemiyle çocukları dağa kaçırılan annelerin sembolü haline gelen Hacire Akar, terör örgütünün elinden kurtardığı oğlunun düğününü yaptı. Soğanlı Mahallesi'nde 19 Ekim 2019'ta Kader Akar ile hayatını birleştiren Mehmet Akar'ın bu mutlu gününde çok sayıda seveni onu yalnız bırakmadı. Akar'ın başlattığı bu eylem, terör örgütü PKK'ya karşı yapılan en etkili sivil eylem olarak biliniyor. Yaptığı katliam ve baskılardan dolayı tepkilerini yeterince dile getiremeyen halk, bölgede oluşan huzur ve güven ortamından da güç alarak terör örgütü PKK'ya karşı ilk kez böylesi bir direniş sergilenmesi uluslararası kamuoyunda da gündeme geldi. Eylemin, teröristler arasında moral bozukluğuna neden olmasının yanı sıra örgüte katılımı da önemli bir oranda etkilediği biliniyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlatılan evlat nöbeti, ülke gündeminde yerini korurken, eylemin ilk gününden bu yana birçok kesim desteğini illeti. Evlat nöbetindeki en anlamlı ziyaretlerinden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 31 Aralık 2019 günü Diyarbakır'a gelerek, ailelerle bir araya gelmesi oldu. HDP binası önünde kurulan çadıra sürpriz ziyaret yapan Emine Erdoğan, kayıp çocukları için oturma eylemindeki anneleri dinleyerek, evlatlarına kavuşmaları için temennide bulundu. 3 Eylül'den bu yana devam eden oturma eylemindeki aileleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu üyeleri, Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky, sanatçılar Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, Gülben Ergen ile Yavuz Bingöl, bölgedeki kanaat önderleri, aşiret liderleri, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurt dışında yaşayan Türkler olmak üzere binlerce kişi ziyaret etti. Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan ve Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra ailelerine kavuştu. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Hacire Akar'ın başlattığı eylemi değerlendiren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetindeki aileler, kararlılık mesajı verdi. 4 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan (20) için 9 Eylül 2019'dan beri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakırlı Süleyman Aydın, Hacire anne bu eylemi başlattı. Hacire anneden sonra 3 Eylül 2019'da biz eylemimizi başlattık. Buradan Hacire anneye çok teşekkür ediyoruz bu eylemi başlattığı için. Biz de ondan cesaret alarak bu eyleme karar verdik. Allah razı olsun devletimiz de yanımızda oldu, bu zulmü kabul etmedikleri için burada can güvenliğimizi sağladılar. Önce biz de cesaret edemiyorduk. Bir yıldır halkın çocuklarını çalan partinin önündeyiz dedi. Lise öğrencisiyken, 2015 yılında kaçırılan oğlu Baran için Van'dan gelerek oturma eylemini sürdüren Solmaz Örünç ise şunları söyledi: Hacire anne başlattı bu eylemi. Ben ondan cesaret alarak buraya geldim. Ben Van'dan geldim, Van'da çocuğu giden aileler var ama ben cesaret aldım Hacire anadan ve buraya geldim. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle ben yavrumu onların elinden alacağım. O kirli ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler. Yeter artık, nice Baran'lar dağdadır, nice benim gibi anneler gözü yaşlıdır, babalar gözü yaşlıdır. Bizim yavrularımızı versinler, biz onlardan başka bir şey istemiyoruz. ' Vatani görevi için usta birliğine giderken 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için eşi Şevket Altıntaş ile birlikte evlat nöbetinde olan Songül Altıntaş, Hacire Akar'ın başlattığı eylemin ardından buraya geldiklerini söyledi. . Altıntaş, Hacire anne burada ilk eylemi başlattı HDP önünde. Televizyonda gördük ve biz de kalkıp geldik. Çünkü o oğlunu almıştı, aldığı için geldik biz. Yoksa sıradan bir eylem olsaydı gelmezdik. Oğlum vatani görevine giderken PKK yol kesip kaçırdı. 5 yıl oldu oğlumuzun sesine, yüzüne hasretiz. Yeter artık bu çocuğumu bırakın. Dayanamıyorum. 5 yıldır yüreğimde ateş düştü ve alev topu gibi artıyor, azalmıyor. Sakın demesinler unutur, unutma olur mu, benim fidan gibi oğlumu almışlar. Her gün bana zindandır, her gün bana ölüm gibidir diye konuştu. 5 Mayıs 2019'da oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler tarafından düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını belirterek eşi Hediye Begdaş ile oturma eylemini sürdüren Celil Begdaş, Bizim bu davamız Hacire anayla başladı. Televizyonda gördüm Hacire anayı, cesaret aldık ondan, helal olsun dedim. Allah ondan razı olsun, sebep oldu çocukların gelmesine, 15 çocuk gelip ailesine kavuştu. Bu bir yıl içerisinde çok şey yaşadık, üzüntü de oldu, sevinç de oldu. Sevincimiz, 15 çocuk teslim olup ailesine kavuştu. Sanki bizim çocuklarımız gelmiş gibi oldu. Diyarbakır halkına sesleniyorum; gelsinler bu çocukları kurtaralım. Ben biliyorum öyle ana babalar var ki evde ağlıyorlar, buraya gelemiyorlar. Ama evinde ağlıyorlar, bu acıyı hissediyorlar. Evlatlarımız gelmeden buradan gitmeyeceğiz. Evlat acısı kadar kötü bir şey yoktur. Bize ne bayram var ne seyran ne de düğün var. Yeni elbise bile giyemiyoruz. Çünkü ciğerimiz yanmış, ciğerparemizi almışlar dedi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Roşat Çiftçi için oturma eylemini sürdüren Necibe Çiftçi'nin büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi de (21) terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak öldürüldü. Necibe Çiftçi, Hacire Akar'ın eyleminden etkilendiğini belirterek, Ben Şemdinli'de oturuyordum televizyonun önünde, Hacire anneyi gördüm. HDP binasının önünde çırpınıyor, bağırıyor, ağlıyordu. Dedim; bu kadın neden böyle yapıyor acaba. İzlemeye devam ettim televizyonu, dediler ki; evlatlarını dağa kaçırmışlar, buraya toplanmışlar evlatları için, Hacire anne de bunu evladı için yapıyor. Bütün anneler televizyonda görmüşler, onlar da gelmişler buraya. Ben de onları gördüm dedim benim de iki evladım gitmiş. Bir evladımı dağa kaçırdılar, bir evladımı da şehit ettiler. Ben de kalkıp ölümü göze alacağım gidip HDP binasının önünde oturacağım. Biz bu gücü Hacire anneden aldık, HDP binasının önüne geldik ve evlatlarımızı istiyoruz dedi. PKK'nın kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için bekliyorlar: Evlat nöbetinde bir yıl geride kaldı Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlunun geri getirilmesi için HDP binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Hacire Ana'dan güç alan ve aynı kaderi paylaşan aileler, 'evladımı istiyorum' diyerek eyleme başlamıştı. 3 Eylül günü bir aileyle başlayan eylem, şimdilerde 143 ailenin katılımıyla devam ediyor. Örgüt tarafından kaçırılan çocuklarını geri almak için başlatılan eylemde bir yıl geride kaldı. Aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle bekleyişini sürdürüyor. BiP'te paylaş

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Olayla ilgili HDP Gençlik Kolları üyesi B.K. ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi encümeni R.K. gözaltına alındı. Her iki kişi hakkında daha önce terör örgütü PKK'ya eleman kazandırmak suçlamasıyla işlem yapıldığı öğrenildi.

Oğlunu evlendirdi

Hacire Akar'ın, HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sonucu terörün pençesinden kurtardığı oğlu Mehmet Akar, 19 Ekim 2019'da düzenlenen düğünde, nişanlısı Kader ile hayatını birleştirdi. Mehmet, bu yıl baba oldu. Erkek torun sahibi olan Hacire Akar, örnek mücadelesiyle birçok aileye de umut verdi.

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