Diyarbakır-Antalya uçağında zurna ve darbukalı eğlence.

Diyarbakır’dan Antalya’ya giden uçak seferinde bir düğün için yola çıkan baba ve oğulları, darbuka ve zurna eşliğinde halay çalarak yolculara keyifli vakitler yaşattı. Yolcuların da alkışlarla eşlik etmesiyle renkli görüntüler oluştu.

HALAY TÜRKÜSÜ SÖYLEDİLER



Diyarbakır’dan Antalya’ya geçtiğimiz cumartesi günü sabah 9.15’te havalanan uçakta, Diyarbakır’ın halay fenomeni olarak bilinen Xale Kemal isimli Kemal Tosun, zurna ve darbuka eşliğinde halay türküsü seslendirdi.

Oğulları Muzaffer Tosun, Çetin Tosun ve Metin Tosun zurna ve darbukaya eşlik etti. O anlara uçakta bulunan diğer yolcular alkışlarla eşlik ederken kameralara renkli görüntüler yansıdı. Sosyal medyada tıklanma rekoru kıran video görüntüleri büyük beğeni aldı.

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FOTOĞRAF 9 ABD'de Wyoming, Montana ve Idaho eyaletlerinin bazı bölümlerini kapsayan Yellowstone Milli Parkı, şiddetli yağışların yol açtığı sele teslim oldu. Parktaki bir ev toprak kayması nedeniyle nehre kapıldı. Elektrik kesintilerinin yaşandığı milli parkın 5 girişi de kapatıldı. Parkın bulunduğu bölgede görülen yağışın rekor seviyede olduğu belirtildi. Park Müfettişi Cam Sholly, \"Önceliğimiz, birden fazla yol ve köprü hasarı, toprak kayması gibi sorunların olduğu parkın kuzey bölümünü tahliye etmek oldu\" dedi. Yellowstone boyunca çok sayıda yolun ya sular altında kaldığı ya da kaya parçalarıyla ve çamurla kaplandığı, bazı köprülerin de hasar gördüğü ifade edildi. Nehir aldı götürdü: Korku dolu anlar anbean kaydedildi ABD'deki Yellowstone Milli Parkı sel nedeniyle kapatılırken bir ev nehre kapıldı. Yellowstone boyunca çok sayıda yol da sular altında kaldı, bazı bölgeler kaya parçaları ve çamurla kaplandı.

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FOTOĞRAF 11 Yeşilhisar'da son 2 günde kuvvetli yağmurlar etkili oldu. Derelerden taşan sular, ekili arazilere zarar verdi. Fatih Mahallesi Boztepe mevkisinde Ahmet Harmancı (52) ve diğer çiftçilere ait arazilerde yarıklar meydana geldi. Arazilerde ekili pancar, yonca ve ayçiçeği zarar gördü. Arazilerin birinde 2,5 kilometre uzunluğunda, 3 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde yarık oluştuğu görüldü. Ahmet Harmancı, \"İlçemizin merkezinde bulunan arazimizde bu şekilde yarık meydana geldi. Biz Konya Ovası'nda çöken obruklardan baz alarak burada da obruk olduğunu düşünüyoruz ancak ne olduğunu bilmiyoruz... Mahsullerimiz ortadan yarıldı. Çiftçilerimiz perişan. İşçilerimiz çalışamıyor. Burada yaklaşık 3 metrelik derinlik var. Bunun uzunluğu 2,5 kilometre civarında bulunuyor. Biz sadece obruğa benzetiyoruz ama obruk olup olmadığını bilmiyoruz\" diye konuştu. Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir ise \"Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen yarıklar obruk ya da depremden dolayı kaynaklanmamış. Bölgede meydana gelen sağanak yağmur arazilerde yarıkların oluşmasına neden olmuş. Yarıkların meydana geldiği arazi sel yatağı olabilir\" dedi. 'Mahsuller ortadan yarıldı: Kayseri'de şiddetli yağmur sonrası ekili arazide 2,5 kilometre yarık oluşturdu Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli yağışlar sonrası ekili arazide 2,5 kilometre uzunluğunda yarık oluştu. Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir, "Yarıkların meydana geldiği arazi sel yatağı olabilir" dedi. Ahmet Harmancı, "İlçemizin merkezinde bulunan arazimizde bu şekilde yarık meydana geldi. Biz Konya Ovası'nda çöken obruklardan baz alarak burada da obruk olduğunu düşünüyoruz ancak ne olduğunu bilmiyoruz. Mahsullerimiz ortadan yarıldı. Çiftçilerimiz perişan. İşçilerimiz çalışamıyor" dedi.

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