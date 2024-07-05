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Diyarbakır'da başhekime silahlı saldırı

Diyarbakır'da Çınar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halim Güler'in aracına ateş açıldı. Aracına iki kurşunun isabet ettiği Güler saldırıdan yara almadan kurtulurken, iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

21:20 - 5/07/2024 Cuma
Güncelleme: 21:35 - 5/07/2024 Cuma
AA
Çınar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halim Güler'e silahlı saldırı düzenlendi.
Çınar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halim Güler'e silahlı saldırı düzenlendi.

Diyarbakır'da Çınar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halim Güler'in aracına seyir halindeyken ateş açıldı.

Merkez Sur ilçesinde seyir halindeki Güler'in otomobiline, Çarıklı Mahallesi mevkisinde bir motosikletten silahla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis saldırganların peşine düştü

Güler, saldırıdan yara almadan kurtulurken, araca iki kurşunun isabet ettiği belirlendi.

Polis, motosikletle kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çınar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halim Güler


#Başhekim
#Çınar Devlet Hastanesi
#Diyarbakır
#silahlı saldırı
#Halim Güler
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