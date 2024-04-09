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Diyarbakır-Elazığ yolundaki kazada 3 kişi öldü

Diyarbakır-Elazığ yolunda otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

15:19 - 9/04/2024 Salı
Güncelleme: 15:43 - 9/04/2024 Salı
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Kaza, saat 14.30 sıralarında Diyarbakır-Eğil kara yolunda Baver Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ş.T. idaresindeki 21 ADV 800 plakalı minibüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AFR 728 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede otomobil içinde bulunan 5 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki 2 ağır yaralı ve minibüs içerisindeki 3 yaralı, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni morga kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

#Diyarbakır
#Elazığ
#kaza
36 dakika önce
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