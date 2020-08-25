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Gündem Diyarbakırda 4 milyon 623 bin 280 kök Hint keneviri ve 800 kilogram esrar ele geçirildi
DİYARBAKIR

Diyarbakır haber: 4 milyon 623 bin 280 kök Hint keneviri ve 800 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 4 milyon 623 bin 280 kök Hint keneviri ve 800 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 67 farklı noktada 4 milyon 623 bin 280 kök kenevir ve 800 kilogram esrar ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Operasyonda ele geçirilen kenevirler.
Operasyonda ele geçirilen kenevirler.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütüyle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesinin Dibek Mahallesi kırsalında başlatılan narko terörizmle mücadele operasyonunun başarıyla tamamlandığı bildirildi.

DHA

Diyarbakır Valisi Karaloğlu duyurdu: Tonlarca esrar ele geçirildi
GÜNDEM
Diyarbakır Valisi Karaloğlu duyurdu: Tonlarca esrar ele geçirildi
  • Operasyonda, 67 farklı noktada 4milyon 623 bin 280 kök kenevir, 135 kilo 500 gram toz, 664 kilo 500 gram kubar olmak üzere 800 kilogram esrar ve kenevir bitkilerini sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 9 bin 970 metre su hortumu, jeneratör, su motoru bulunduğu kaydedilen açıklamada, ele geçirilen kenevir bitkilerinin numune alınmasını müteakip diğer malzemelerle yerinde imha edildiği belirtildi.

DHA

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terör ve narko terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği aktarıldı.

DHA

İçişleri Bakanı Soylu: Diyarbakır'da 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Soylu: Diyarbakır'da 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi
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