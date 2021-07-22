Gündem Evlat nöbetindeki baba, 17 bayramdır oğlunu göremiyor
DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki baba, 17 bayramdır oğlunu göremiyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 691’inci gününde de ilk günkü kararlılıkla sürerken, aileler Kurban Bayramını buruk ve hüzünlü geçiriyor. Evlat nöbetindeki baba Nurettin Ödümlü, 17 bayramdır evladından haber alamadığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Diyarbakır haber: Evlat nöbetindeki baba, 17 bayramdır oğlunu göremiyor
Evlat nöbetindeki baba Nurettin Ödümlü, 17 bayramdır evladından haber alamadığını söyledi.


Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 691’inci gününe girdi. Bayramın üçüncü gününde de hüzünlü ve buruk bir şekilde eylemlerine çadırda devam eden aileler evlatlarına teslim olması için çağrıda bulundu.

Evladı Yusuf’un 2014’te 17 yaşındayken Siirt’in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Nurettin Ödümlü, çocuğuna seslenerek teslim olmasını istedi.

Evlat nöbetindeki Fatma Akkuş: Mutlu haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldım
GÜNDEM
Evlat nöbetindeki Fatma Akkuş: Mutlu haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldım

Ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 691’inci gününde de ilk günkü kararlılıkla devam ediyor.
İHA
Ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 691’inci gününde de ilk günkü kararlılıkla devam ediyor.


“17 bayramdır evladımdan ayrıyım”

Acılı baba Ödümlü, "2 yıldır buradayız, HDP evladımı kandırıp dağa götürdü.17 bayramdır evladımdan ayrıyım. İnşallah bütün çocuklar gelir ailelerine kavuşurlar. Hiçbir zaman ümidimi yitirmedim ve asla buradan evladımı alıncaya kadar gitmeyeceğim. Oğluma da çağrım bir an önce kaçıp teslim olmasını istiyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen evlat nöbetindeki aileler konuştu
OYNAT 00:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen evlat nöbetindeki aileler konuştu
Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları PKK tarafından kaçırılan ve 676 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde kurdukları çadırda evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Ailelerden Ayşegül Biçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmede birlik ve beraberlik çağrısında bulunduklarını belirterek, 'Yaptığımız görüşmede Diyarbakır'a geldiği için kendisine teşekkür ederek bir plaket taktim ettik. Biz sonuna kadar buradayız. Cumhurbaşkanımızın desteği ile bu mücadeleyi devam edip, hep beraber PKK'yı bitireceğiz” dedi.
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