Evlat nöbetindeki baba, 17 bayramdır oğlunu göremiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen evlat nöbetindeki aileler konuştu

Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları PKK tarafından kaçırılan ve 676 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde kurdukları çadırda evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Ailelerden Ayşegül Biçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmede birlik ve beraberlik çağrısında bulunduklarını belirterek, 'Yaptığımız görüşmede Diyarbakır'a geldiği için kendisine teşekkür ederek bir plaket taktim ettik. Biz sonuna kadar buradayız. Cumhurbaşkanımızın desteği ile bu mücadeleyi devam edip, hep beraber PKK'yı bitireceğiz” dedi.