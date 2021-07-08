Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazını kılacağı Kurşunlu Cami'nde hummalı temizlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’ı son olarak 31 Mart yerel seçimlerinden önce 9 Mart 2019’da ziyaret etmişti. Erdoğan, 9 Temmuz Cuma günü yarın, 2 buçuk yıllık aranın ardından Diyarbakır’a giderek vatandaşlarla bir araya gelecek.
Kurşunlu Camide cuma namazı kılacak
Günü birlik gerçekleştireceği ziyaretler kapsamında Sur olayları zamanında terör örgütü PKK tarafından yakılıp yıkılan Fatih Paşa (Kurşunlu) Camii’nde cuma namazını Diyarbakırlı vatandaşlarla birlikte kılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelmesine bir gün kala cami çevresinde Sur İlçe Belediyesi tarafından temizlik çalışmaları başlatıldı.
Annelere ziyaret
HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemlerini sürdüren Diyarbakır Annelerini ziyaret etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha sonra toplu açılış töreninde halka hitap edeceği bekleniyor.
GÜNDEM
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde 410 milyon 830 bin liralık yatırımla 80 projeyi hayata geçirdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir yılda Diyarbakır Surları'nın restorasyonundan, kent merkezi ve kırsal yollara, park, bahçe ve bulvarların çevre düzenlemesinden gençlik ve spor yatırımlarına kadar her alanda çalışma yürütüldü.
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan ve Diyarbakırlılar için önemli bir yere sahip Keçi Burcu sanat merkezi olarak düzenlendi, girişindeki küçük meydan sanat etkinlikleri için açık fuaye alanı şeklinde tasarlandı. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, burcun giriş kotunun düzeltilmesi amacıyla müze denetiminde yapılan kazılarda sur duvarları özgün temel kotuna kadar inildi.
Sur duvarlarındaki doku kaybını belirleyen ekipler, duvarın sağlam bölüme kadar özgün harçlı moloz ile dolgu yaptı, özgün dokuyla uyumlu duvar ördü. Önceden yıkılmış 53 numaralı burç içerisindeki toprak temizlenerek duvarlar ortaya çıkarıldı. Ziyaretçilerin, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'ni izleyebilmeleri için burca ahşap platform yerleştirildi.
Surların ayakta kalan 99 burcundan 24'ünde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tarihi Sur ilçesinde yer alan ve kentteki ilk Osmanlı eseri olan Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi meydanını daha estetik hale getirmek için çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.
Meydana, 50 çınar, 30 şeker akçaağaç, 250 Muhammedi gül, 1500 farklı türde gül, 500 top mazı, 500 kartopu, 500 alev, 500 Çin ardıcı çalısı dikildi. Zeminine kente özgü ve mekanın doğasına uygun 800 metrekare bazalt bordür, 800 metrekare bazalt oluş taşı ve 2 bin 500 metrekare de küptaş döşenirken ışıklandırma için dekoratif aydınlatma direkleri kullanıldı.
Kente estetik bir görünüm kazandırmak için çalışma yürüten ekipler, Havaalanı Yonca Kavşağı'nı yeniden düzenledi. 170 bin metrekare alanda 3 bin 104 ağaç, 55 bin çalı dikildi. 2 su deposu ve 150 bin metrekare alana sulama tesisatı ve drenaj hatları çekildi.
Kırsala 1200 kilometre yol hedefiyle çalışma yürüten ekipler, Çüngüş, Ergani, Hani, Kulp, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde planlanan sathi kaplama ve parke döşeme çalışmalarını tamamladı. Ekipler, kentin 17 ilçesindeki grup mahalle yolları ve bağlantılarındaki 26 noktada alt temel, stabilize, dolgu, menfez, yol genişletme, sanat yapıları ve büz döşeme çalışması yapıyor.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde üniversite ve lise öğrencileri için Konuk Evi Kız Öğrenci Yurdu ve Akademi Lise açıldı. Gençlerin ve çocukların sosyalleşmesi ve eğitimlerine yardımcı olması amacıyla Hani, Silvan ve Bismil'de açılan Bilgi Evi ve Akademi Liselerde ise öğrenci kayıtları alınmaya başlandı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara temiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak için kent merkezinde 7 gün 24 saat esasına göre yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.
Kent merkezinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hatları için 22 projeye 145 milyon 801 bin 937 lira ayrıldı.
Kırsal ilçe ve mahallelerde içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri için ise bir yılda 115 milyon 697 bin 355 lira bütçe ile 28 proje hayata geçirildi.
Diyarbakır'a bir yılda 410 milyon liralık yatırım
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde 410 milyon 830 bin liralık yatırımla 80 projeyi hayata geçirdi. Bir yılda Diyarbakır Surları'nın restorasyonundan, kent merkezi ve kırsal yollara, park, bahçe ve bulvarların çevre düzenlemesinden gençlik ve spor yatırımlarına kadar her alanda çalışma yürütüldü.