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DİYARBAKIR

Diyarbakır haberleri: Diyarbakır'da düğünde maskesiz ve sosyal mesafesiz onlarca kişi halay çekti

Yasağa rağmen durdurulamıyorlar: Koronavirüsle halay

Koronavirüs vakalarının en çok artış yaşadığı illerin başında gelen Diyarbakır'da valiliğin aldığı tedbirler ve pandemi sürecinde alınan düğün kuralları hiçe sayılarak onlarca kişi saatlerce halka oluşturarak halay çekti. Pes dedirten görüntülerin yaşandığı düğünde vatandaşlar, maskesiz, mesafesiz bir şekilde halayda adeta ‘koronavirüsle’ bir araya geldi.

Haber Merkezi İHA
Diyarbakır'da düğünde maskesiz ve sosyal mesafesiz onlarca kişi halay çekti.
Diyarbakır'da düğünde maskesiz ve sosyal mesafesiz onlarca kişi halay çekti.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran’da normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Bu kapsamda 1 Temmuz’da ise yayınlanan genelgeyle düğün salonları kapılarını açmıştı.

İHA
Diyarbakır'da düğünde onlarca kişi tedbirleri hiçe sayarak halay çekti.

Diyarbakır'da yine aynı manzara: Vaka sayısının en fazla olduğu beş ilden biri ama salgın umurlarında değil
FOTOĞRAF 10
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Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka sayısında en çok artış yaşanan 5 ilden biri olarak açıkladığı Diyarbakır'da alınan önlem ve uyarılara rağmen hasta sayısındaki artış devam ediyor. Vaka sayılarındaki artışın nedenleri arasında ilk sıralarda maske takılmaması ya da yanlış takılması, düğünlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ve taziye geleneğinin sürdürülmesi gelirken, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan bu yana kentte yapılan denetimlerde, 9 binden fazla kişiye yaklaşık 11 milyon TL ceza kesildi.
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Hafta sonu olması ve sıcaklık nedeniyle kent genelinde bir hareketlilik gözlenmezken, Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde vatandaşların çoğunun maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü.
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Çarşı merkezine alışveriş için gelen Behzat Aktaş, yanlış maske kullanımına dikkat çekerek, Bazı arkadaşlar koluna saat takacağına maske takıyorlar. Bunun yerine yüzlerine taksalar hiç olmazsa ben de kurtulurum, karşıdaki insan da kurtulur, onun akrabası da kurtulur. Diyarbakır ilk 5 il arasında ama patlama yapmak üzere. Bizim önlemimiz, bizim elimizdedir. İnsanoğlunun yapamayacağı bir şey yok dedi.
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Sur ilçesinin tarihi yerlerini görmeye gelen Hasan Gürkan ise insanların çoğunun artık maskeyi aksesuar olarak kullandığını ifade ederek, şunları kaydetti: Kollarına takıyorlar, başka şekilde kullanıyorlar. Bu da koronavirüs vakalarının artmasına neden oluyor.
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Vatandaşlar doğru ve düzenli bir şekilde maske takarlarsa salgının üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Ben dışarıya kesinlikle maskesiz çıkmıyorum. Hangi ortamda olursam olayım maskem sürekli ağzımda geziyorum. Yanımda kolonya bulunduruyorum genellikle. Kendimi o şekilde dezenfekte ediyorum.
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Diyarbakır halkı da bu şekilde duyarlı olursa, bu salgının üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Benim düşüncelerim bu yönde. Vatandaş da buna dikkat ederse hep beraber el birliğiyle bu salgının üstesinden gelebiliriz.
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Diyarbakır'da yine aynı manzara: Vaka sayısının en fazla olduğu beş ilden biri ama salgın umurlarında değil
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürüyor. Yeni normalleşme sürecine geçildikten sonra vatandaşların gevşemesi, vaka sayılarında artışa neden oluyor. Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen vaka sayılarında en fazla artışın yaşandığı beş ilden biri olan Diyarbakır'dan şoke eden görüntüler gelmeye devam ediyor. Tıklım tıklım dolu sokaklarda halk ne maske takıyor, ne sosyal mesafe kurallarına uyuyor. Uzmanlar, ikinci dalga endişesi konusunda vatandaşı uyarıyor.


“Düğünde pes” dedirten görüntü, onlarca kişi halayda halka oluşturdu”

  • Yetkililerin salgınla mücadele kapsamında vaka sayılarının artış gösterdiği kentlerin başında gelen Diyarbakır’da maske takılma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralına uyulması ve düğün saatlerine kısıtlama getirildiği belirtilmesine rağmen düğünler birçok salonda geç saatlere kadar yapılıp, onlarca kişi halka oluşturup halayda bir araya geldiği görüntüler kaydedildi. Her gün yüzlerce korona virüs vakasının olmasına rağmen kalabalık şekilde düğünler yapılıp, çocuk, yaşlı demeden koronavirüs hiçe sayılıp düğünler yapıldı.

İHA
Diyarbakır'da düğünde onlarca kişi tedbirleri hiçe sayarak halay çekti.

Diyarbakır'da yine skandal görüntüler: Yasağa rağmen düğün konvoyu yaptılar
GÜNDEM
Diyarbakır'da yine skandal görüntüler: Yasağa rağmen düğün konvoyu yaptılar

Öte yandan geçtiğimiz günlerde vaka sayılarının kontrolsüz bir şekilde artış gösterdiği Diyarbakır’da, İl Hıfzıssıhha Kurulunun korona virüs ile ilgili olarak almış olduğu yeni kararları açıklayan Vali Münir Karaloğlu, "Virüsün en çok yayıldığı alanlar düğünler ve kafeler. Bugünkü toplantıda özellikle düğünlerde ilgili kararlar alındı, akşam düğünleri 19.30’da başlayacak, 22.30’da sona erecek. Gündüz düğünü ve etkinlikler ise 12.00’da başlayıp 15.00’da sona erecek şekilde kısıtlama kararı aldık. Düğünlerde halay ve dans bundan böyle yasak. Sadece gelin ve damat dans edebilir şekilde karar aldık. Bugünden itibaren düğünlerde gelin ve damat dışında diğer katılımcıların halay veya dans etmesi kısıtlanmıştır. Ayrıca düğünlerle ilgili olarak almış olduğumuz yeni kararda düğünlerde konvoy olayı bir müddet yasaklandı. Bundan böyle bulaşma riski olan düğün ve benzeri etkinliklerde araçlarla konvoy yapılması kısıtlanmıştır" şeklinde alınan kararları açıklamıştı.

İHA
Diyarbakır'da düğünde tedbirleri hiçe sayarak halay çekenler...

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