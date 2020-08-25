Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Diyarbakırda iki aile arasında silahlı kavga 3 ölü, 2 yaralı
DİYARBAKIR

Diyarbakır haberleri: Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavgada 3 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı

Akşam saatlerinde Lice ilçesi Güçlü ve Serin mahallelerinde oturan iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavganın nedenin arazi anlaşmazlığı olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Güvenlik güçleri hastahane ve mahallede önlem aldı.
Güvenlik güçleri hastahane ve mahallede önlem aldı.

Kavgada ölen 3 kişinin kimliği belirlendi. Silahlı kavgada ölenlerin, askerden izne gelen Barış Piyala (21), Güçlü Mahallesi Muhtarı Aziz Cantürk (34) ve Sabedin Canbuldu (51) olduğu tespit edildi. Y.B. ve A.A.'nın da yaralandığı belirtilirken, güvenlik güçlerinin hem hastane çevresinde hem de kırsal Güçlü ve Serin mahallerinde aldığı önlemler devam ediyor.

Abone Ol Google News
Dışişlerinden ABDye sert tepki

Dışişlerinden ABD'ye sert tepki

"PKK'ya açıktan destek veren bir ülkenin söz hakkı yoktur."
Yabancı şirketlerhiçbir şey yok demişti

Yabancı şirketler
'hiçbir şey yok' demişti

​Türkiye'nin türlü zorluktan tarihinin en büyük doğal gaz rezervi keşfine uzanan hikayesi.
İkinci yarı başladı

İkinci yarı başladı

​Beşiktaş, deplasmanda PAOK'a konuk oluyor.
Aralarından<br>su sızmıyor

Aralarından
su sızmıyor

​Pompeo ve Zayed, İsrail'le anlaşmayı görüştü.
Doğal gaz indirimi olacak mı?

Doğal gaz indirimi olacak mı?

​Bakan Albayrak'tan sevindiren haberler.
Bu şımarıklıktan vazgeçin

Bu şımarıklıktan vazgeçin

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması.
Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

​Canlı Hayvan Pazarı, satışlarda patlama etkisi oluşturdu.
Yeni hasta sayısı yükseliyor

Yeni hasta sayısı yükseliyor

​Bakan Koca, son 24 saatin tablosunu açıkladı.
On dört ilde <br>yeni sınırlama

On dört ilde
yeni sınırlama

​İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi.
ABD'de ikinci Floyd olayı

ABD'de ikinci Floyd olayı

​Arkasından 8 el ateş edilen Blake'in son durumu açıklandı.
Dualar ile açıldı

Dualar ile açıldı

​Erdoğan ve Bahçeli, sevgi gösterileriyle karşılandı.
Maçlar seyircili oynanacak

Maçlar seyircili oynanacak

​TFF tarih verip açıkladı.
Kıl payı kurtuldular

Kıl payı kurtuldular

Otobüsten içeri 3 metrelik demir girdi.
Kimsenin <br>şüphesi olmasın

Kimsenin
şüphesi olmasın

Bakan Karaismailoğlu Giresun'daki felaketle ilgili TVNET'e konuştu.
Sağlık müdürü<br> isyan etti

Sağlık müdürü
isyan etti

Bir ayda 40'tan fazla sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı.
Kızılelma mesajı

Kızılelma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı.
Fotoğraf tutkunlarının meskeni

Fotoğraf tutkunlarının meskeni

​Erciyes eteklerinde kartpostallık görüntüler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.