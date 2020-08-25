Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı

Kavgada ölen 3 kişinin kimliği belirlendi. Silahlı kavgada ölenlerin, askerden izne gelen Barış Piyala (21), Güçlü Mahallesi Muhtarı Aziz Cantürk (34) ve Sabedin Canbuldu (51) olduğu tespit edildi. Y.B. ve A.A.'nın da yaralandığı belirtilirken, güvenlik güçlerinin hem hastane çevresinde hem de kırsal Güçlü ve Serin mahallerinde aldığı önlemler devam ediyor.