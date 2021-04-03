Harabe yapı Bilgi Evine dönüştü

Başkan Ünal Koç, proje ve hizmet planlamalarında her zaman halkın ve muhtarların görüşlerine başvurduklarını ifade etti.

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, Medya mahallesinde yıllardır atıl ve harabe halinde bulunan bir yapıyı kısa bir süre içerisinde yaptığı onarım ve restorasyon çalışması ile Bilgi Evi’ne dönüştürdü. Açılış törenine Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Belediye Başkan Yardımcısı Cihad Kayhan, İlçe Müftüsü İhsan Mesut Aktaş ve çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

KAYMAKAM AÇILIŞI ÖĞRENCİLERE YAPTIRDI

İlçe Müftüsü Aktaş’ın okuduğu duanın ardından Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, açılışı bilgi evinde öğrenim gören öğrencilere yaptırdı. Açılışın ardından Başkan Koç ve beraberindekiler bilgi evini gezerek, öğrencilere kitap hediye etti. Ali Emiri Bilgi evinde, LGS kurslarının yanı sıra AYT-TYT Öğrencilerine de yüz yüze soru çözümü ve ders veriliyor. Yine Bilgi evinde Kütüphanede yer alıyor.

Başkan Ünal Koç, proje ve hizmet planlamalarında her zaman halkın ve muhtarların görüşlerine başvurduklarını ifade ederek, “Medya Mahallesi sakinlerinin talebiyle harabe durumdaki bir yapıyı Bilgi evine dönüştürerek eğitime kazandırdık. Çok da güzel oldu. Amacımız öğrencilerimizin rahat çalışma imkanlarına kavuşması” diye konuştu.