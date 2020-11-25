HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere sinir krizi geçirten hareket: Binadan çıkan HDP'lilerin ailelerin feryadına gülmesi sonrası ortalık karıştı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 450’nci gününde de devam ederken,
HDP’lilerin ’Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ ile ilgili açıklama yapmak istediğini duyan nöbetteki aileler sinir krizi geçirdi.
İHA
HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler...
GÜNDEM
Diyarbakır'da bir HDP'li evlat nöbeti tutan annenin yüzüne tükürdü
AİLELER SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ GERGİNLİK ÇIKTI
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti koronavirüse rağmen 450’nci gününde de devam ediyor.
İHA
HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler...
GÜNDEM
Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğun dağa kaçırılmasına aracılık edenlere yönelik operasyon: 5 gözaltı
HDP’lilerin Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ile ilgili basın açıklaması yapmak istediklerini ve kadınları savunacaklarını duyan nöbetteki anneler sinir krizi geçirdi. Yıllardır dağlarda ölüme terkedilen ve kapılarında gözü yaşlı bekleyen annelerin haklarını savunmalarını istemeyen aileler, dağdaki kız çocuklarını geri göndermeleri gerektiğini söyleyerek sinir krizi geçirdi. Bazı HDP’lilerin binadan çıkarken ailelerin feryadına gülmesi sonrası aileler ve HDP’liler arasında gerginlik çıktı.
AA
HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler...
GÜNDEM
Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren acılı aileye PKK’dan ölüm tehdidi: Pencereden eve gelen kağıt uçakla şoke oldular
HİÇBİR HDP'Lİ KADIN HAKKINI SAVUNAMAZ!
7 yıl önce 17 yaşında Bursa’dan kandırılarak dağa kaçırılan Şeyma Ceylan Tekin’in annesi Türkan Mutlu, HDP’lilerin kadına şiddet hakları ile ilgili açıklamalar yapacağını duyunca sinir krizi geçirdi. Anne Mutlu, Cumhurbaşkanına seslenerek mecliste savunma yapmaları konusunda söz hakkı verilmemesi gerektiğini söyledi. Anne Mutlu,
"Bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. 7 yıldır savaşın içerisinde kızımın yüzünü görmedim. Kızım dağda ben de burada bir kadın değil miyim? Cumhurbaşkanımıza bir mesajım var Allah rızası için HDP’li milletvekillerinin mecliste kadınların hakkını savunmaları dile getirmesin" dedi.
OYNAT 00:54
Diyarbakır'da evlat nöbetinde 20'nci kavuşma gerçekleşti
İçişleri Bakanlığı, ailesi Diyarbakır'da 434 gündür evlat nöbetinde olan aileler arasında bulunan PKK/KCK örgütü mensubu Y.Y.'nin ikna çalışmaları sonucu teslim olduğunu açıkladı. Evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısı 20 oldu. Teslim olan örgüt mensuplarıyla birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelenlerin sayısı 194 oldu
OYNAT 00:59
HDP'li milletvekili, Şırnaklı annelerin 'kahrolsun PKK' sloganlarını ses sistemiyle engellemeye çalıştı
Şırnak'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önünde yapmak istedikleri bu haftaki eylemleri, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in de aralarında bulunduğu grup tarafından kurulan ses sistemiyle yüksek tonda müzik çalıp, slogan atarak engellenmeye çalışıldı. Kadınlar, engellemeye rağmen HDP binası önünde terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.
Ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şırnaklı kadınlar hesap soruyor' 'Teröre geçit yok' yazılı dövizler ve PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP, Şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları attı.
OYNAT 00:58
Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti tuttuğu HDP binasına polis baskını
HDP Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Başkanlığı binasına güvenlik güçleri baskın düzenledi. Polislerin içerideki araması devam ediyor.
OYNAT 00:59
HDP’li vekil Remziye Tosun, Diyarbakır annelerine küstahça hakaret etti
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, HDP'li vekil Remziye Tosun ailelere, ''Satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi'' şeklinde hakaretlerde bulundu. Hakaretlerinin ardından Tosun ailelere saldırmak istedi. Polisler araya girerken, aileler bu duruma tepki göstererek sinir krizi geçirdiler. Tosun, daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı.
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Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 434'üncü gününde sürüyor.
Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan için HDP il binası önünde oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.
Evladımız bu binadan gitti. Bu binadan bazı ajandalar ve çocuklarımızın isimleri çıktı. diyen Üçdağ, evlatlarını büyük umutla beklediklerini kaydetti.
Üçdağ, evlatlarının peşinde olduklarını dile getirerek, Oğlum gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Ne olursun evine dön. Oğlum orası senin yerin değil. Sen gelene kadar ben buradan gitmeyeceğim. dedi.
Kardeşi Rahim için eylemi sürdüren ağabey Mehmet Sıddık Çifçi de kardeşinden 5 yıldır haber alamadıklarını ifade etti.
Çifçi, artık anne ve babaların ağlamasını istemediklerini aktararak, Kardeşim gel, devlete teslim ol. Diyarbakır'da seni bekliyorum. Ölene kadar kardeşimi bekliyorum. diye konuştu.
Evlat nöbetindeki ailelerden çağrı: Ne olursunuz evinize dönün
Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 434'üncü gününe girdi. Aileler, çocuklarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu. Oğlu için evlat nöbetinde olan Mevlüde Üçdağ, "Oğlum gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Ne olursun evine dön. Oğlum orası senin yerin değil. Sen gelene kadar ben buradan gitmeyeceğim." sözleri ile çağrıda bulundu.
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Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.
Kars'ta 2014'te bir nakliye şirketinde işçi olarak çalıştığı sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kardeşi Özal için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdüren Fettah Aymaz, HDP'nin çocukları kaçırıp, dış güçlere peşkeş çektiğini söyledi. Kardeşinin terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Aymaz, Öncelikle İzmir'de yaşanan deprem için tüm İzmir halkına geçmiş olsun, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kardeşime sesleniyorum buradan, gelsin güvenlik güçlerine teslim olsun, korkmasın bir şey olmayacak. Bir yolunu bulsun, ya da bizi arasın güvenlik güçlerine teslim olsun. Başkalarının oyununa gelmesin. HDP çocuklarımızı bizden alıyor dış güçlere peşkeş çekiyor. Kendi devletimizde, kendi toprağımızda huzurluyuz. Huzursuzluk yapanlar çocuklarımızı alıp, başkalarına peşkeş çekiyor. Biz çocuklarımızı istiyoruz, onları almadan buradan gitmeyeceğiz dedi.
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'ye tepki: Çocuklarımızı dış güçlere peşkeş çekiyorlar
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 154 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 429'uncu günde de sürüyor. 6 yıl önce 23 yaşındayken kaçırılan kardeşi Özal için oturma eylemi yapan Fettah Aymaz, kardeşine 'Teslim ol korkma bir şey olmayacak' diyerek seslendi. Aymaz, ayrıca "HDP çocuklarımızı bizden alıyor dış güçlere peşkeş çekiyor. Kendi devletimizde, kendi toprağımızda huzurluyuz. Huzursuzluk yapanlar çocuklarımızı alıp, başkalarına peşkeş çekiyor" dedi.
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Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.
Bitlis'te 18 yaşında üniversite öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Fadime için Kütahya'dan gelen Hatice Levent, 22 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine katıldı. Tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu söyleyen Levent, kızına teslim olması için de çağrıda bulundu. Levent, HDP binasının önünde 1 yıldan fazladır oturuyoruz. Evlatlarımızı bıraksınlar. Bizim evlatlarımızı değil, kendi evlatlarını dağa götürsünler. Acaba bizim evlatlarımızın ne suçu var. Çocuklarımıza ve bize yaptıkları zulüm yeter. Biz çocuklarımızı istiyoruz, çocuklarımız bize verin. Önce Allah'ım sonra Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım bekliyoruz. Çocuklarımızı kurtarmalarını istiyoruz. Çocuklarımız o taşların arasında acaba ne yapıyorlar? Fadime'm beni duyuyorsan, gel teslim ol. Senin elim kalem tutuyordu. Sen kaleme layıksın, o silahları yerin dibine göm dedi.
HDP önündeki evlat nöbetindeki annenin kızına feryadı: Sen kaleme layıksın, o silahları yerin dibine göm
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 154 ailenin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 427'nci gününe girdi. 5 yıl önce Bitlis'te 18 yaşında üniversite öğrencisiyken PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Fadime için Kütahya'dan gelen Hatice Levent, kızına teslim olması için çağrıda bulunarak, "Fadime'm beni duyuyorsan, gel teslim ol. Senin elim kalem tutuyordu. Sen kaleme layıksın, o silahları yerin dibine göm" dedi.