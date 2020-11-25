HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere sinir krizi geçirten hareket: Binadan çıkan HDP'lilerin ailelerin feryadına gülmesi sonrası ortalık karıştı

Bitlis'te 18 yaşında üniversite öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Fadime için Kütahya'dan gelen Hatice Levent, 22 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine katıldı. Tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu söyleyen Levent, kızına teslim olması için de çağrıda bulundu. Levent, HDP binasının önünde 1 yıldan fazladır oturuyoruz. Evlatlarımızı bıraksınlar. Bizim evlatlarımızı değil, kendi evlatlarını dağa götürsünler. Acaba bizim evlatlarımızın ne suçu var. Çocuklarımıza ve bize yaptıkları zulüm yeter. Biz çocuklarımızı istiyoruz, çocuklarımız bize verin. Önce Allah'ım sonra Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım bekliyoruz. Çocuklarımızı kurtarmalarını istiyoruz. Çocuklarımız o taşların arasında acaba ne yapıyorlar? Fadime'm beni duyuyorsan, gel teslim ol. Senin elim kalem tutuyordu. Sen kaleme layıksın, o silahları yerin dibine göm dedi.