Diyarbakır haberleri: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 378’inci gününde: Allah bize yaşattığınız acıları sizlere de yaşatsın HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 378’inci gününde: Allah bize yaşattığınız acıları sizlere de yaşatsın Diyarbakır'da aileler evlatlarına kavuşmayı bekliyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 378’inci gününde de devam ediyor. Gaziantep’ten gelen Cennet Kavaklı, "Oğlum beni duyuyor ve görüyorsan inşallah, seni almadan gitmeyeceğim. Gelene kadar buradan kalkmayacağım. İnşallah bütün çocukları bırakırlar, HDP’lilere ve PKK’lılara buradan sesleniyorum, Allah bize yaşattığınız acıları sizlere de yaşatsın, evlat acısını size de yaşatsın ki nasıl bir acı olduğunu görün, inşallah sonunuz gelir" dedi.

Haber Merkezi 16 Eylül 2020, 14:02 İHA