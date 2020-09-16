Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 378inci gününde Allah bize yaşattığınız acıları sizlere de yaşatsın
DİYARBAKIR

Diyarbakır haberleri: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 378’inci gününde: Allah bize yaşattığınız acıları sizlere de yaşatsın

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 378’inci gününde: Allah bize yaşattığınız acıları sizlere de yaşatsın

Diyarbakır'da aileler evlatlarına kavuşmayı bekliyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 378’inci gününde de devam ediyor. Gaziantep’ten gelen Cennet Kavaklı, "Oğlum beni duyuyor ve görüyorsan inşallah, seni almadan gitmeyeceğim. Gelene kadar buradan kalkmayacağım. İnşallah bütün çocukları bırakırlar, HDP’lilere ve PKK’lılara buradan sesleniyorum, Allah bize yaşattığınız acıları sizlere de yaşatsın, evlat acısını size de yaşatsın ki nasıl bir acı olduğunu görün, inşallah sonunuz gelir" dedi.

Haber Merkezi İHA
Cennet Kavaklı
Cennet Kavaklı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 378’inci gününe girdi.

HDP’yi ziyaret ettikten sonra evlat nöbetindeki anneleri ziyaret eden CHP'lilere ailelerden tepki
GÜNDEM
HDP’yi ziyaret ettikten sonra evlat nöbetindeki anneleri ziyaret eden CHP'lilere ailelerden tepki

Gaziantep’ten gelen Cennet Kavaklı, 2015’te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK’lı teröristlerce kaçırılan asker oğlu Adil Kavaklı’ya (24) kavuşuncaya kadar eylemini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 378’inci gününde de devam ediyor.

Kavaklı, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “6 yıl oldu oğlumdan haber alamıyorum, eylemimiz bir yılı devirdi. Daha önceden sosyal medyada videosu yayınlanırken son 3 yıldır hiçbir video atmadılar. Oğlumu özledim, Allah onların bin türlü belasını versin, inşallah yer yüzünde HDP ve PKK diye bir şey kalmaz. Devletimiz hepsini bitirir, oğlumu özledim onu bıraksınlar suçu günahı neydi? Oğlum beni duyuyor ve görüyorsan inşallah, seni almadan gitmeyeceğim. Gelene kadar buradan kalkmayacağım. İnşallah bütün çocukları bırakırlar, HDP’lilere ve PKK’lılara buradan sesleniyorum, Allah bize yaşattığınız acıları sizlere de yaşatsın, evlat acısını size de yaşatsın ki nasıl bir acı olduğunu görün, inşallah sonunuz gelir."

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 378’inci gününde de devam ediyor.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 378’inci gününde de devam ediyor.

Oğlum gelse de kalkmam: HDP binası önündeki evlat nöbeti aylardır devam ediyor
GÜNDEM
Oğlum gelse de kalkmam: HDP binası önündeki evlat nöbeti aylardır devam ediyor

OYNAT 01:18
"Terörist Demirtaş'ın tiyatrosuna gideceğinize Diyarbakır'a gelin"
Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan acılı baba Süleyman Aydın, HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı 'Devran' adlı öyküsünün tiyatrosuna katılan CHP'lilere tepki gösterdi. Aydın, 'Terörist Selahattin Demirtaş'ın tiyatrosuna gideceğinize Diyarbakır'a gelin' diyerek sitem etti.


Abone Ol Google News
Seville haritası nedir?

Seville haritası nedir?

Yunanistan'ın hayali planını üç dakikada tane tane anlattık.
İlk fotoğraf geldi

İlk fotoğraf geldi

​Türkiye'de tarihi gün: Korona aşısında ilk aşı yapıldı.
CHPli Eren Erdemden saldırgan Halil Sezai açıklaması: Karakola düşünce beni aradı ben de ilgilendim

İhanet anlaşması imzalandı

İhanet anlaşması imzalandı

​Trump: Yeni Orta Doğu'nun şafağındayız

İlk aşı<br>bugün yapılacak

İlk aşı
bugün yapılacak

​10 gün içerisinde 1300 kişi aşılanacak.

Kaşla göz<br>arasında çaldı

Kaşla göz
arasında çaldı

​Taksim'de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında.

Kıyamet filmi gibi!

Kıyamet filmi gibi!

​Arabalar, evler, sokaklar küle döndü...

Tunceli'de çobanın taş aletler bulduğu yerde 'taş devri' kalıntılarına ulaşıldı: Anadolu arkeolojisinde kuzeydoğu tarafında bu dönemle ilgili hiç kalıntı yoktu
Gündem

Tunceli'de çobanın taş aletler bulduğu yerde 'taş devri' kalıntılarına ulaşıldı: Anadolu arkeolojisinde kuzeydoğu tarafında bu dönemle ilgili hiç kalıntı yoktu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmaları sırasında, bir çobanın hayvan otlatırken gördüğü taş aletlerin olduğu alanda "Orta-Üst Paleolitik" ve "Epipaleolitik" döneme ait kalıntılar tespit edildi. Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Yılmaz, "Ovacık'taki çalışmalarımızda epipaleolitik olarak adlandırdığımız ilk yerleşik toplumlardan hemen önceki dönemi tespit ettik. Bu dönem bizim önceki çalışmalarımızda bulamadığımız bir dönemdi. Bizim açımızdan çok yeni bir keşif. Anadolu arkeolojisinde kuzeydoğu tarafında bu dönemle ilgili hiç kalıntı yoktu" dedi.

Süper Lig'inde 2. haftayı yönetecek hakemler açıkladı
Spor

Süper Lig'inde 2. haftayı yönetecek hakemler açıkladı

2020-2021 Sezonu Süper Lig 2'nci hafta karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 20 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Medipol Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
Hayat

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.