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Gündem HDP önündeki ailelerin çığlığı PKKyı bitirme noktasına getirdi 17 kavuşma gözyaşları içinde mutluluğa dönüştü
DİYARBAKIR

Diyarbakır haberleri: HDP önündeki evlat nöbetinde 17. kavuşma

HDP önündeki ailelerin çığlığı PKK’yı bitirme noktasına getirdi: 17. kavuşma gözyaşları içinde mutluluğa dönüştü

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin çığlı her geçen gün daha da gür çıkmaya devam ediyor. Bir yılı aşkındır evlat nöbeti tutan ailelerden Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin 24 yaşındaki oğlu Erkan, PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır'a getirilen Erkan, 5 yıl aradan sonra ailesiyle gözyaşları içinde buluştu. Duygulu anların yaşandığı buluşmada, mutluluk gözyaşlarıyla döküldü.

Haber Merkezi İHA
Evlat nöbeti tutan Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğlu Erkan'a 5 yıl sonra kavuştu.
Evlat nöbeti tutan Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğlu Erkan'a 5 yıl sonra kavuştu.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 20 Eylül 2019’da evlat nöbeti eylemine katılan Meryem ve Fahrettin Akkuş çiftinin oğlu Erkan Akkuş güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından anne ve babası ile buluştu. Akkuş ailesinin buluşması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

AA
Evlat nöbeti tutan Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğlu Erkan'a 5 yıl sonra kavuştu.

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden CHP ve İYİ Parti'ye sitem: Bize niye destek vermiyorsunuz, sizde hiç mi vicdan yok?
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HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden CHP ve İYİ Parti'ye sitem: Bize niye destek vermiyorsunuz, sizde hiç mi vicdan yok?

19 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti 386’ncı gününde de devam ederken ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

DHA
Evlat nöbeti tutan Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğlu Erkan'a 5 yıl sonra kavuştu.
  • 2015’te İstanbul Sultangazi’de 19 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan Erkan Akkuş, Diyarbakır ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ile istihbarat ekipleri tarafından yapılan müşterek ikna çalışmaları neticesinde silahsız ve teçhizatsız şekilde teslim oldu. Şırnak’a getirilen Erkan Akkuş, buradaki işlemlerinin ardından Diyarbakır’a sevk edildi.

CHP nöbet tutmamızı istemiyor
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CHP nöbet tutmamızı istemiyor

AA

Gözyaşları içinde kucaklaştılar

20 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek evlat nöbeti eylemine katılan Meryem ve Fahrettin Akkuş çifti evlatlarının teslim olduğu haberini gözyaşları içinde karşıladı. Diyarbakır’a getirilen Erkan Akkuş, İl Emniyet Müdürlüğü’nde anne ve babası ile buluştu. Acılı anne ve baba, gözyaşları içinde oğulları Erkan’a kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, yapılan kısa görüşmenin ardından Erkan Akkuş, ifadesine başvurulmak üzere sorgu odasına alındı.

AA

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 378’inci gününde: Allah bize yaşattığınız acıları sizlere de yaşatsın
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 378’inci gününde: Allah bize yaşattığınız acıları sizlere de yaşatsın

17 aile evladına kavuştu

  • Erkan Akkuş ile birlikte 17 aile evlatlarını teröristlerin elinden kurtarmayı başardı. Daha önce Hacire Akar’ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan’ın kızı Pelda, Melik Aslan’ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan’ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak’ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar’ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş’ın oğlu Ramazan Ertaş, Sever Fidan’ın oğlu Tayfur Fidan ile Gülşen ve Bayram Çetin’in oğlu Erdal Çetin ailelerine kavuşmuştu.

İHA

HDP’yi ziyaret ettikten sonra evlat nöbetindeki anneleri ziyaret eden CHP'lilere ailelerden tepki
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İHA

İHA

İHA

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