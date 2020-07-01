Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Diyarbakırda kaçak elektrik hattı çekti Savunması pes dedirtti
DİYARBAKIR

Diyarbakır haberleri: Kaçak elektrik hattı çekti, 'bir hata yaptık' diyerek kendini savundu

Diyarbakır'da kaçak elektrik hattı çekti: Savunması 'pes' dedirtti

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde elektrik dağıtım şirketi tarafından devam eden altyapı çalışmaları sırasında, evine kaçak hat çektiği belirlenerek gözaltına alınan M.E., kendisini "Bir hata yaptık" diyerek, savundu.

Haber Merkezi DHA
Polis ekipleri ve Dicle Elektrik görevlileri, toprak altında pense, maket bıçağı ve kablo parçaları buldu.
Polis ekipleri ve Dicle Elektrik görevlileri, toprak altında pense, maket bıçağı ve kablo parçaları buldu.

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Hani ilçesinde iletim hatlarının yer altına alınması için yaklaşık 10 milyon lira harcama yapıldı. Çalışmayla yılda 25 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Şebeke altyapı çalışmaları henüz tamamlanmadan gelen ihbar üzerine Merkez Mahallesi Karakoç Sokak'ta yapılan araştırmada ise yeni hatta kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.

DHA
Gözaltına alınan M.E., kendini,

8 bin konuta yetecek kaçak elektrik trafosu drone ile tespit edildi
GÜNDEM
8 bin konuta yetecek kaçak elektrik trafosu drone ile tespit edildi

Kazıyı yaptığı saptanan M.E. önce, "Atık su giderini onarıyoruz" dedi. Bu yanıt karşısında ikna olmayan ekipler, polisi aradı.

DHA
Polis ekipleri ve Dicle Elektrik görevlileri, toprak altında pense, maket bıçağı ve kablo parçaları buldu.

Polis ekipleri ve Dicle Elektrik görevlileri, toprak altında pense, maket bıçağı ve kablo parçaları buldu. 60 metre uzunluğundaki yeraltı kablosunun da kaçak bağlantı için tahrip edildiği görüldü.

Evine kaçak hat çektiği saptanması üzerine gözaltına alınan M.E., kendini, "Bir hata yaptık" diyerek savundu. Sorgusunun ardından M.E., adliyeye sevk edildi.

Akıl almaz olay: 1 milyon lira kaçak elektrik kullanıyordu
GÜNDEM
Akıl almaz olay: 1 milyon lira kaçak elektrik kullanıyordu

HDP'li belediye tahrik etti kaçak elektriği önleyen panolar parçalandı
GÜNDEM
HDP'li belediye tahrik etti kaçak elektriği önleyen panolar parçalandı
Abone Ol Google News
Düğün yapacaklar elini hızlı tutmalı

Düğün yapacaklar elini hızlı tutmalı

​Koronavirüste 'ikinci dalga' endişesi altın fiyatlarını yükseltiyor.
Burası Türkiye

Burası Türkiye

​Sıfır otomobil almak için kuyruğa girdiler.
Askerine postal bulamayan Yunan Savunma Bakan Yardımcısı: Türkiye karşısında ordumuz mükemmel

​Ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi, teknede toplam 55 göçmen olduğu tahmin ediliyor.
LGBT devşirecek çocuk arıyor

LGBT devşirecek çocuk arıyor

Hedef artık çocuklar: İsviçre'deki okul ilk adımdı...
Ayasofya'nın tılsımları

Ayasofya'nın tılsımları

​Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor...

​Kiracıları ilgilendiren 5 kritik düzenleme.

Erdoğan'ın talimatı ile dev uçak hareket etti.

Trenin üzerine çıkıp gerilim hattına dokundu.

​19 kişi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

​DEAŞ adına savaşan 5 Suriyeli gözaltına alındı.

Ayasofya'da secde ettiğimizde an başımız bağımsız Türkiye toprağına değecektir.

"Asker uğurlaması" adı altında sosyal mesafe katliamı yapıldı.

​Türk şirketleriyle parça üretimi konusunda yeni karar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ruhani ve Putin ile görüşecek.
Sığınacağı ülke bile belirlendi!

Sığınacağı ülke bile belirlendi!

​Katil Esed ve Suriye'nin geleceği hakkında flaş iddia...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.