Gündem PKKnın kaçırdığı kızını alyansını satarak okutuyordu
DİYARBAKIR

Diyarbakır haberleri: PKK'nın kaçırdığı kızını alyansını satarak okutuyordu

PKK'nın kaçırdığı kızını alyansını satarak okutuyordu

Kütahya'dan, Diyarbakır'a gelerek HDP il başkanlığı önündeki oturma eylemine katılan Hatice Levent, 4 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılan üniversite öğrencisi kızı Fadime'yi, alyansını satarak okuttuğunu söyledi. İki yıl önce kızının öldüğüne dair internette bilgi paylaşıldığını ancak kendisinin buna inanmadığını belirten Hatice Levent, "Ben yavrumu istiyorum. Çok hastayım. Kızımın öldüğünü internette yayınlamışlar ama ben inanmıyorum. Fadimem, beni duyuyorsan dizimin dibine gel. Senin yerin benim dizimin dibi. Bu vatan hepimizin, bu bayrak hepimizin" dedi.

Haber Merkezi DHA
Hatice Levent, 2015 yılında, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızını bekliyor.
Hatice Levent, 2015 yılında, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızını bekliyor.

Kütahya’da yaşayan Hatice Levent'in Bitlis'te üniversite okuyan, o tarihte 18 yaşında olan kızı Fadime, 2015 yılında, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldı. Kızından bir daha haber alamayan gözü yaşlı anne, 22 Eylül günü Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldı.

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Hatice Levent, 22 Eylül günü Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldı.

Yokluklarla büyüttü

Kızı Fadime'nin kaçırılmasından sonra zor günler yaşadığını anlatan anne Levent, çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP önünde bir araya gelmesi gerektiğini söyledi. Anne Levent, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Kızımı okutmak istedim. Bitlis'e gitti. Bitlis'ten onu götürdüler. Yavrumu çok özledim. Fadimem, dizimin dibine gel, kardeşlerin seni çok özlüyor. Ben seni çok özledim. Bittik, ciğerimi kopardılar. Sensiz bir lokma ekmek bile yiyemiyorum. Ne olur, bize gel. Anneler, evlatlarıyla kavuşsun. Yavrularımızı istiyoruz. Analara da sesleniyorum; Kardeşlerim gelin, duvarların arasında ağlamanın hiçbir faydası yok, korkmayın. Binanın (HDP) önüne gelin. Analar olarak sesimizi duyuralım. Fadimem, hani okuyup bana bakacaktın, kolumdan tutacaktın? Ne olur, dizimin dibine gel. Tatlı kuzum. Ben seni ne yokluklarla büyüttüm. Onlar (teröristler) için büyütmedim."

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HDP il binası önündeki oturma eylemi devam ediyor.

'Kazada ölen babası ceketini satıp, okutacağını söylemişti'

Fadime'yi çok zor şartlarda okuttuğunu ifade eden gözü yaşlı anne, eşini trafik kazasından kaybettikten sonra, kızının okul masrafları için alyansını sattığını söyledi.

Evlat nöbetine katılan aile sayısı her geçen gün artıyor.

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İki yıl önce kızının öldüğüne dair internette bilgi paylaşıldığını ancak kendisinin buna inanmadığını belirten Hatice Levent, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Babası kazada öldükten sonra Fadimem 'Beni kim okutacak?' dedi. 'Ben varım yavrum' dedim. Parmağımdaki alyans yüzüğümü satıp, çantasına koydum. 'Ben seni okutacağım' dedim. Yavrum Bitlis'e gittiğinin 2'nci yılında onu benden kopardılar. Arkadaşları onu kuyunun dibine attı. Bu dünyada da ebedi dünyada da yerleri hiç olmasın. Ben yavrumu istiyorum. Çok hastayım. Kızımın öldüğünü internette yayınlamışlar ama ben inanmıyorum.
  • Fadimem, beni duyuyorsan dizimin dibine gel. Senin yerin benim dizimin dibi. Bu vatan hepimizin, bu bayrak hepimizin. Kimseyle kavgamız yok. Bir gün televizyonu izlerken, ailelerin HDP önünde olduklarını öğrendim. Kuş olup uçarak geldim. Ailelerin yanında olmak istedim. Fadimem için geldim buraya. Babası ceketini satıp, onu okutacağını söylemişti. Ben onun sözünü yerine getirdim. Hayallerimi çaldılar, ciğerimi kopardılar. Fadimemi istiyorum, onu bana verin. Fadimem, arkadaş kurbanı oldu. O karıncayı bile incitmezdi."

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