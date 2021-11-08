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DİYARBAKIR

Diyarbakır merkezli 4 ilde terör operasyonu: HDP'li yöneticiler gözaltında

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA DHA
Diyarbakır merkezli 4 ilde terör operasyonu: HDPli yöneticiler gözaltında
18 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik Diyarbakır ile İzmir, Antalya ve Mardin'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında bazı HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 18 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, çok sayıda toplatma kararı bulunan örgütsel kitap ve dergi ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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