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DİYARBAKIR

Diyarbakır merkezli yedi ildeki ‘veri avı’ operasyonunda altı tutuklama

Diyarbakır merkezli yedi ilde, sahte e-posta üzerinden oltalama yöntemiyle haksız kazanç elde ederek lük yaşam süren ve yaşları 15 ile 20 arasında değişen 10 kişiye yönelik ‘veri avı’ operasyonunda altı kişi tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Diyarbakır merkezli yedi ildeki ‘veri avı’ operasyonunda altı tutuklama
Diyarbakır merkezli yedi ilde operasyon.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte e-posta atarak oltalama yöntemi kullanılıp, birçok kişinin giriş bilgileri ile şifrelerinin çalındığı tespit edildi.

Siber polislerinin takibe aldığı 10 kişilik hacker grubunun Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Sakarya ve Antalya’da olduğu belirlendi. Yapılan çalışmada yaşları 15 ile 20 arasında değişen 10 şüpheli, tespit edildi. 20 Eylül’de adreslerine 90 polisle ‘veri avı’ operasyonu düzenlendi. Ekipler, 10 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda suç unsuru materyaller bulundu. Polisin yaptığı incelemede, şüphelilerin elde ettikleri haksız kazançla lüks hayat sürdükleri ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 10 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan altısı, tutuklanırken, dördü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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