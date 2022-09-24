Diyarbakır merkezli yedi ildeki ‘veri avı’ operasyonunda altı tutuklama Diyarbakır merkezli yedi ilde, sahte e-posta üzerinden oltalama yöntemiyle haksız kazanç elde ederek lük yaşam süren ve yaşları 15 ile 20 arasında değişen 10 kişiye yönelik ‘veri avı’ operasyonunda altı kişi tutuklandı.

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