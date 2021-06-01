Diyarbakır mutfağı UNESCO yolunda

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentin zengin gastronomisiyle “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı”na dahil edilmesi için adaylık başvuru formunu imzaladı.

Büyükşehir Belediyesi, UNESCO’nun tasarım, zanaat ve halk sanatları, film, edebiyat, gastronomi, müzik ve medya sanatları kategorilerinde 2 yılda bir başvuruları kabul ettiği “Yaratıcı Şehirler Ağı”na gastronomi alanında müracaat etmek için çalışma başlattı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası (DTSO) ile Karacadağ Kalkınma Ajansının birlikte yürüttüğü hazırlık çalışmalarda, kentteki tüm sektör birleşenleriyle toplantı ve çalıştaylar yapıldı.

Diyarbakır’ın eşsiz mutfak kültürünün marka değerini ve bilinirliğinin artırılacağı projede, UNESCO Yaratıcı Şehirler Gastronomi Ağı’nda yer alan Östersun, Bergamo, Parma, Hatay, Gaziantep ve Afyonkarahisar ile görüş alış verişinde bulunuldu.

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Büyükşehir Belediyesi, kentin zengin gastronomisiyle “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı”na dahil edilmesi için hazırladığı başvuru dosyası, Vali Karaloğlu’nun imzasının ardından UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’na teslim etti.

“UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı”na Türkiye’den daha önceki yıllarda farklı kategorilerde 6 şehir kabul edilmişti.