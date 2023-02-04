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Diyarbakır-Şanlıurfa yolu ulaşıma açıldı

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağış nedeniyle ulaşıma kapanan Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

13:44 . 4/02/2023 Cumartesi
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Diyarbakır-Şanlıurfa yolu kapandı

Diyarbakır-Şanlıurfa yolu kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta uçak seferleri iptal edilirken, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu. Siverek-Diyarbakır kara yolunda yoğun tipi ve kar nedeniyle bazı araçlar yoldan çıktı. Kayan araçlardan dolayı uzun araç kuyrukları oluştu.

Meteoroloji'den kuvvetli kar yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli kar yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

Polis ekipleri, bir süre Siverek ilçesinden Diyarbakır yönüne araçların geçişine izin vermedi. Diyarbakır Pirinçlik mevkii'nde de araçların Şanlıurfa istikametine gitmesine müsaade edilmedi.Kayan araçların kaldırılması sonrası ulaşım kontrollü olarak tekrar sağlanmaya başlandı.




#Diyarbakır
#Şanlıurfa
#kar
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Diyarbakır-Şanlıurfa yolu ulaşıma açıldı
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