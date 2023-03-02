Diyarbakır, Urfa ve Kilis’te dersbaşı

Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis’te deprem nedeniyle ara verilen eğitim-öğretim dün yeniden başladı. Okullarına yeniden kavuşan öğrenciler ilk derslerde öğretmenleri eşliğinde oyunlar oynadı, arkadaşlarıyla bahçede dolaştı.

Diyarbakır Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulu öğrencilerden Irmak Nur Büyüközer, depremden dolayı okullarının tatil olduğunu belirterek, “Okulumuz açıldı. Öğretmen ve arkadaşları gördüğüm için çok mutluyum. Tatilde kitap okuyordum” dedi. Furkan Enes Aydın ise okulunun açılmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Aydın, “Çok mutluyum. Dün gece heyecandan uyuyamadım. Okula geldim, arkadaşlarımla görüştüm ve mutluyum” dedi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Şanlıurfa’da ise eğitim- öğretimin yeniden başlaması nedeniyle Yunus Emre İMKB İlkokulu’nda tören düzenlendi. Törene katılan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, depremden 24 gün sonra ellerine aldığı zili çalarak eğitim öğretimi başlattı. Bazı öğrencilerin, ilk gün okula gelmediği belirtildi.

ÇOK ÖZLEDİK

Kilis’te de Afife Keçik İlkokulu’nda öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde oyunlar oynadı, arkadaşlarıyla bahçede dolaştı. 4. sınıf öğrencisi Elif Şüheda Kerküt, ilk kez depremi yaşadığı için korktuğunu söyledi. Okulunu çok özlediğini ve açılmasına sevindiğini dile getiren Kerküt, şunları söyledi: “Arkadaşlarımızla oyun oynuyoruz. Burada rahatız. Deprem olursa tatbikatta aldığımız eğitimleri yaparız. İnşallah bir daha deprem olmaz.”



