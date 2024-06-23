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Diyarbakır Valiliği yangın bölgesinde bir kişinin darbedildiği iddialarını yalanladı

Diyarbakır'da gerçekleşen anız yangını sonrasında, bölgede bir gencin darbedildiği iddialarına Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya ile basın yayın organlarında yer alan bir gencin darbedildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

19:11 - 23/06/2024 Pazar
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında yer alan "Yangın bölgesinde valiye, 'yalan söylüyorsunuz' diyen genç darbedildi" iddiasının kesinlikle gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Vali Ali İhsan Su'nun dün Köksalan ve Yazçiceği mahallelerinde Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında yaşanan arazi yangınında hayatını kaybeden vatandaşların taziyesine katıldığı aktarılan açıklamada, Su'nun, taziye programı sırasında ailelerin acılarını paylaştığı, gerekli destek ve yardımların sağlanması için çalışmaların sürdüğünü ifade ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar yer aldı:

"Ziyaret esnasında taziye yerinde bulunan bir vatandaş tepkili söylemlerde bulunmuş, cenaze yakınları da yapılan bu tepkinin kendilerine yönelik bir hakaret olduğunu dile getirmişler, taziye yerinde bu şekilde söylemlerin doğru olmadığını ifade etmişlerdir. Sayın Valimizin korumaları ile S.Ç. arasında herhangi bir darp olayı yaşanmamıştır. Devletimiz, tüm kurumlarıyla yangında mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir. Yaşanan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Bu arada, darbedildiği iddia edilen gencin jandarmaya başvurarak haberi yapanlar hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.


DEM Parti'nin yangın provokasyonuna AK Parti'den cevap: Açıklamalar tamamen asılsız

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında yangın çıkmış ve 14 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın felaketine ilişkin AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığından açıklama yapıldı. Devletin ilgili kurumlarının gelen ihbar sonrasında kısa sürede olay yerine ulaştığı belirtilen açıklamada DEM Parti'nin açıklamaları da yalanlandı. DEM Parti'nin sosyal medyada algı ve provokatif paylaşımlar dışında bir katkı sağlamadığı belirtilen açıklamada, "Ne yazık ki, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere partilerinin belediye başkanları saat 02.30 sularında yangın kontrol altına alındıktan sonra olay yerinde görülmüştür." denildi.

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