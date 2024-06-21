Diyarbakır ve Mardin arasında yangın: 12 ölü 78 yaralı

Çınar ile Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'in yanı sıra çevre illerden AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile Çınar ilçesinde yangın çıkan bölgede incelemede bulundu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralıların tedavisine ilişkin son durumu paylaşarak can kaybının 12'ye yükseldiğini duyurdu.

X hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, Diyarbakır'da tedavi gören beş hastanın üçünün entübe durumda olduğunu belirtti.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır ve Mardin’de, iki ilimizin yakın köy ve mahallelerinde meydana gelen yangın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 12’ye yükseldi. Olaydan 78 kişi etkilendi. Hastalarımızdan 5’inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5’i de Diyarbakır’da tedavi gören hastalarımızdan 3’ü entübe durumda. Bu vesile ile bir kez daha, olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

Diyarbakır ve Mardin’de, iki ilimizin yakın köy ve mahallelerinde meydana gelen yangın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 12’ye yükseldi. Olaydan 78 kişi etkilendi. Hastalarımızdan 5’inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5’i de Diyarbakır’da tedavi gören… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 21, 2024





Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile Mazıdağı Kaymakamlığı önünde yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi'nde başlayan, Mazıdağı ilçesinin Şenyuva, Yücedağ ve Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen yangının itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığını belirtti.

Yangına 41 araç ve 150 personelle müdahale edildiğini belirten Akkoyun, "Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şehrimize ve ülkemize geçmiş olsun" dedi.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.



