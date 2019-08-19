Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye binalarında yoğun güvenlik önlemi

Diyarbakır, Van ve Mardin’in HDP’li büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı’nca haklarında açılan terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından sabah saat 05.55’te polis ekipleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ve saat 06.00'da Van Büyükşehir Belediyesi’ne geldi. Belediye binaları çembere alınırken, bazı polislerin de binalara girdiği görüldü.

İHA Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni polisler sardı.

POLİS DİYARBAKIR'DA ARAMA YAPIYOR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sabah saatlerinde polisler tarafından çembere alındı. Belediye binasına giren güvenlik güçleri içeride arama yapıyor.

İHA Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni polisler sardı.

Dün gece saatlerinde, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atandığı iddiaları üzerine Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi binasında polis sabah saatlerinde baskın düzenledi. Güvenlik güçleri, bina içerisinde arama yaparken gece saatlerinde ise HDP ve DBP yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

OYNAT 00:28 Diyarbakır polisinin belediye binasına giriş anı Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı'nca haklarında açılan terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne çok sayıda polis ekibi gelerek binaları sardı. Polislerin belediye binasına girişi kameraya böyle yansıdı. BiP'te paylaş

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