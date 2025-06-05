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Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın: Üç kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın: Üç kişi hayatını kaybetti

20:455/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Kayapınar ilçesinde 13 katlı binada çıkan yangında üç kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Diyarbakır'da 13 katlı binada çıkan yangında üç kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan sitedeki 13 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


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Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın: Üç kişi hayatını kaybetti
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu binadan vatandaşlar tahliye edildi. Bazı vatandaşların sepetli vinç yardımıyla binadan tahliyesi sağlandı.

İlk belirlemelere göre, dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor.

Ancak yangın faciasından acı haber geldi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 13 katlı binadaki yangın nedeniyle hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


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