Diyarbakır'da 2021 böyle geçti

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde bir yılda Diyarbakır Surları’nınrestorasyonundan, merkez ve kırsal yollara, park, bahçe, bulvarların çevre düzenlemesinden gençlik ve spor yatırımlarına kadar her alanda kente değer katan çalışmalar yürüttü.

“Sur’larda Diriliş” devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, surların ayakta kalan 98 burcundan 24’ünde restorasyon çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin Diyarbakır Surlarının Benusen, Yedikardeş, Selçuklu, Urfakapı ve Nur burçlarında10 Ağustos 2020’de başlattığı restorasyon çalışmasına, İç Kaledeki 11 iç kale burcu, 2 dış kale burcu olmak üzere aynı zamanda Amida Höyük çevresini çevreleyen istinat duvarlarının yapılması ve Dağkapı ve Tek Beden olarak bilinen 1, 2, 5 nolu burçlar ile 7 ve 8 nolu burçlarındaki restorasyon çalışmalarının eklenmesiyle 24 burç çalışma kapsamına alınmış oldu.

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Ayrıca, Benusenbölgesinde surlara bitişik 300 bağımsız yapı, 15 milyon liralık bedelle kamulaştırılarak surların ihtişamı ortaya çıkarıldı.

Kurşunlu Camii Meydanı ışıl ışıl

Büyükşehir Belediyesi, tarihi Sur ilçesinde yer alan ve kentteki ilk Osmanlı eseri olan Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi meydanını daha estetik hale getirmek için çevre düzenleme çalışması yürüttü.

Ağaçlandırılan meydanda, zemine kente özgü ve mekânın doğasına uygun 800 metrekare bazalt bordür, 800 metrekare bazalt oluş taşı ve 2500 metrekare de küptaş döşenirken ışıklandırma için dekoratif aydınlatma direkleri kullanıldı.

Fiskaya Şelalesi yeniden aktı

Büyükşehir Belediyesi, kentin tarih ve turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Fiskaya Şelalesi’nin yeniden akmasını sağladı.Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehrini bir arada görme imkanı sağlayan cam teras ve kafe inşa edildi. Tekrar akar hale getirilen şelale yapılan ışıklandırmayla rengarenk bir görünüme kavuştu.

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Yollar yenileniyor

Kent merkezinde yoğun olarak kullanılan Dr. Ahmet Bilgin, Mir Cembelli ve Prof. Dr. Necmettı̇n Erbakan Bulvarı ile Rızvan Ağa, Evrim Alataş, Ahmet Kaya, Avşin, Mastfroş, Rıha, Hilar, Dr. Yusuf Azizoğlu, Cemiloğlu, Bediüzzaman, Hayati Avşar, Ahmet Arif, Dr. Şeref İnalöz, Mimar Sinan, Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu, Siverek, Hipodrom yolu, Kumlu sokakta yol yenileme çalışmaları tamamlandı.

“Kırsala 1200 kilometre yol” hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede kırsal mahallelerde planlanan sathi kaplama ve parke döşeme çalışması yaptı.

Diyarbakır Türkiye’nin lojistik üssü olacak

Güneydoğu’da bir ilk olacak olan Lojistik Merkez, 217 hektar üzerine kurularak Türkiye’nin en büyük lojistik üssü haline gelecek.

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Demiryolu yanaşmalı 11 bin metrekarelik 16, demiryolu yanaşmasız 12 bin 500 metrekarelik 8,5 bin 600 metrekarelik 11, 2 bin 900 metrekarelik 23 depo yer alacağı merkezde, 161 bin 500 metrekarelik lisanslı depo silo alanı, demiryolu terminali, 700 araçlık tır parkı, akaryakıt istasyonu bulunacak.

Diyarbakır’ı Ortadoğu ve Orta Asya pazarına açacak olan “Diyarbakır Lojistik Merkezi” ihalesinin imza töreni 28 Ekim 2021’de yapıldı.

Diyarbakır’ı tehdit eden 50 yıllık çöp sorunu EKAY ile çözüldü

Büyükşehir Belediyesi, kentin içme suyu kaynağı olan Karacadağ’ı, uzun yıllardır kirleten ve hiçbir yönetim tarafından yapılamayan EKAY (Entegre Katı Atık Yönetimi) projesinin birinci etabını 66 gün gibi kısa sürede tamamladı.

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Yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilen projeyle Karacadağ bölgesinde bulunan vahşi depolama alanındaki duman, kötü koku ve çöpler nedeniyle oluşan sızıntı suyunun içme suyu kaynaklarına karışması engellendi.Kurulan tesisle çöpten elektrik üretilmeye başlandı.

2021-2022 Kültür Sanat Sezonu FeqiyeTeyran’a adandı

Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 Kültür ve Sanat Sezonunu Klasik Kürt Edebiyatının en önemli ve en tanınan mutasavvıf şairlerinden FeqiyêTeyran’a adadı.

Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca her yaştan Diyarbakırlının ilgi gösterdiği425 kültür, sanat etkinliği düzenledi.

Dikilen 67 bin ağaçla Diyarbakır yeşillendi

Büyükşehir Belediyesi, kendi serasında ürettiği 2 milyon 200 bin yazlık mevsimlik,1 milyon 221 bin kışlık mevsimlik çiçek ve 200 bin lale ile kentin cadde ve bulvarlarını süsledi.

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Daha yeşil bir kent için başlatılan “Diyarbakır Fetih 1382 Hatıra Ormanı” gibi ağaçlandırma kampanyası ve fidan dikme çalışmalarıyla kent merkezi ve ilçelerde 67 bin ağaç toprakla buluşturuldu.

Ashab-ı Kehf mağarasında çevre düzenlemesi yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır’ın Fethi etkinlikleri kapsamında Lice’de bulunan Ashab-ı Kehf mağarasının çevre düzenlemesini yaptı. 28 Mayıs Cuma günü düzenlenen “Ashab-ı Kehf ve Uyanış Günü” etkinliğinde 5 bin kişi birlikte namaza durdu.

Piraziz’e yamaç paraşütüpisti

Büyükşehir Belediyesi, Hani’ye bağlı Kuyular Mahallesi Piraziz dağlarında yüksek bir tepede bulunan ve binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Pir Aziz türbesinin çevre düzenlemesini yaptı.

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Bölgenin yamaç paraşütüne elverişli olması nedeniyle, alanda yamaç paraşütü pisti yapıldı.

Diyarbakır yeniden keşfediliyor

Diyarbakır’ın, tarihi ve turistik güzellikleri ile ön plana çıkması için doğa yürüyüşleri düzenlendi. Karacadağ’ın jeoparklar ağına dahil edilmesi için UNESCO’ya yapılan müracaatın ardından bölgenin bilinirliğinin artırılması amacıyla bisiklet turu ve “Lav Yolu” doğa yürüyüşü yapıldı.

Lice ilçesinde bulunan Büyük İskender’in doğu seferi sırasında ordusunu sakladığı mağaralar ile Dicle Nehri’nin doğduğu kaynaklardan biri olan Bırkleyn Mağaralarına doğa doğa yürüyüşü düzenlendi.

Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri Tabiat Parkı olarak tescillendi

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Yabanardı ve Şeyhandede Şelaleleri Tabiat Parkı olarak tescil edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi yakın zamanda başlatacakları projeyle bölgenin turizme kazandırılması ve günübirlik ziyaret edecek doğa tutkunlarının ihtiyaçlarını karşılayabileceği doğaya uygun tesisler inşa edecek.

Eğitime tam destek

Büyükşehir Belediyesinin bütün gençlik faaliyetlerini tek çatı altında topladığı Uyanış Gençlik çalışmalarından,7 bin 250 çocuk “bilgievleri”nden, 7 bin genç “Akademi Lise”lerden, 220 genç “Konukevi Kız Yurdu”ndan faydalandı.

2021 Sert Kabuklu Meyve Yılı

Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çiftçileri destekledi, kırsal mahallelerde çalışma yürüttü.

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2021 yılının sert kabuklu meyve yılı ilan edilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi, GAP İdaresi Başkanlığı,Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen “Sert Kabuklu Meyvelerin Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi” ile 2021-2022’de 5 bin 500 dekar, 2023’te ise 45 bin dekarlık sert kabuklu meyve bahçesiyle Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.

Diyarbakır yetimleri yalnız bırakmadı

Büyükşehir Belediyesi, yetim destek projesi ile 1000 çocuğa şefkat elini uzattı. Ayrıca, 12 bin 222 aileye “Sosyal Yardım Kartı”, 48 bin 624 aileye gıda paketi, 1514 kişiye giysi, 66 kişiye hasta yatağı, 18 tekerli sandalye, 4 bin 800 hijyen ve temizlik paketi yardımında bulundu.