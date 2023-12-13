Diyarbakır'da 28 Şubat esintileri: Tesettürlü öğrenciyi açık öğretim sınavına almadılar

Kapıdaki polis görevlilerine ve bina sınav sorumlusuna durumu anlattım. Onlar da yardımcı olmak için beni sınıfa götürerek gerekli kontrollerin önceden yapıldığını ve sınava girmesine engel bir durumun olmadığını ifade ederek sınava girmeme yardımcı oldular.