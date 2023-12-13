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Diyarbakır'da 28 Şubat esintileri: Tesettürlü öğrenciyi açık öğretim sınavına almadılar

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarına girmek için Diyarbakır'da yer alan Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu bölümü binasına giden Esra Yıldız isimli öğrenci, tesettürü sebebiyle ayrımcılığa maruz kaldı. Polis kontrolünden geçtikten sonra sınava gireceği dersliğe giden öğrenci, iki erkek görevli tarafından 'yüzü gözükmediği' gerekçesiyle sınava alınmadı. Kadın görevli talebi de reddedilen öğrenci, polis ekipleri sayesinde sınava girebildi. Yıldız, 28 Şubat zihniyetine sahip görevliler hakkında şikayette bulundu.

18:49 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 19:07 - 13/12/2023 Çarşamba
Diğer
Tesettür kıyafeti bahane edilerek sınava alınmayan öğrenci.
Tesettür kıyafeti bahane edilerek sınava alınmayan öğrenci.

Başörtüsü düşmanlığını her fırsatta açığa vuran 28 Şubat'ın örümcek kafalı zihniyeti yeniden hortladı. Diyarbakır'da, Esra Yıldız isimli öğrencinin, Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu bölümünde, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarına girmesi engellendi.

Diyarbakır'da 28 Şubat esintileri: Tesettürlü öğrenciyi sınava almadılar

Polis kontrolünden sorunsuz şekilde geçmesine rağmen sınava gireceği derslikteki görevliler tarafından 'yüzün gözükmüyor' bahanesiyle sınava alınmayan öğrenci, görevliler hakkında şikayette bulundu.

'Kadın görevli tarafından kontrol edilme' talebi de reddedilen öğrenci, polis ekipleri sayesinde sınava girebildi.

"Polisler engel bir durumun olmadığını ifade ederek sınava girmemi sağladılar"

Yıldız konuya ilişkin yazılı şikayet dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İlahiyat Fakültesi öğrencisi olarak 10.12.2023 tarihi saat 14:00'da sınava girmek amacıyla Dicle Üniversitesi Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu bölümü binasına gittim. Bina girişindeki polis kontrolünü geçtikten sonra sınava girmek için gittiğim Zemin ED-Z1-52 (02100812) nolu salandaki
2 erkek sınıf görevlilerinden gözlüklü, 60 yaşlarında, sert bakışlı olan memur aşağılayıcı bir üslupla ve beni tersleyerek peçeli olmam sebebiyle yüzümün gözükmediğini, yüzümün gözükmediği takdirde sınava hiçbir şekilde giremeyeceğimi tersleyerek söyledi. Yüzümü göstermek için bayan görevli talep etmeme rağmen kabul etmeyerek sınava giremeyeceğimi tekrar etti.
Bunun üzerine binayı terk etmek üzere dışarı doğru çıktım.
Kapıdaki polis görevlilerine ve bina sınav sorumlusuna durumu anlattım. Onlar da yardımcı olmak için beni sınıfa götürerek gerekli kontrollerin önceden yapıldığını ve sınava girmesine engel bir durumun olmadığını ifade ederek sınava girmeme yardımcı oldular.
Söz konusu sınıf görevlisi inanç ve değerlerimi hiçe saymış
,
eğitim hakkımı kısıtlamaya yönelik 'sınava almama' tehdidinde bulunmuş ve insan hak ve özgürlüğünü ihlal eden tavırlarda bulunarak hem psikolojik olarak olumsuz etkilenmeme hem de sınav öncesi stres ve gerginliğimin artarak sınavımın kötü geçmesine sebebiyet vermiştir.
Yaşanan olaya şahit olan polis görevlilerinin ve BSS'nin (Bina Sınav Sorumlusu) yardımı ile sınava girmiş olsam da, sınav öncesinde yaşamış olduğum psikolojik travma, inancımın bir gereği olan tesettür giyimime yönelik gösterilen olumsuz imalı tavırlar sebebiyle şikayetçi olduğumu ve gereğinin yapılmasını arz ederim."


#Diyarbakır
#Sınav
#Başörtüsü
#Tesettür
#28 Şubat
36 dakika önce
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