Diyarbakır'da 28 Şubat esintileri: Tesettürlü öğrenciyi açık öğretim sınavına almadılar

Başörtüsü düşmanlığını her fırsatta açığa vuran 28 Şubat'ın örümcek kafalı zihniyeti yeniden hortladı. Diyarbakır'da, Esra Yıldız isimli öğrencinin, Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu bölümünde, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarına girmesi engellendi.
Diyarbakır'da 28 Şubat esintileri: Tesettürlü öğrenciyi sınava almadılar
Polis kontrolünden sorunsuz şekilde geçmesine rağmen sınava gireceği derslikteki görevliler tarafından 'yüzün gözükmüyor' bahanesiyle sınava alınmayan öğrenci, görevliler hakkında şikayette bulundu.
'Kadın görevli tarafından kontrol edilme' talebi de reddedilen öğrenci, polis ekipleri sayesinde sınava girebildi.
"Polisler engel bir durumun olmadığını ifade ederek sınava girmemi sağladılar"
Yıldız konuya ilişkin yazılı şikayet dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: