Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Diyarbakırda 3 günde 6 ton tatlı satışı yapıldı
DİYARBAKIR

Diyarbakır’da 3 günde 6 ton tatlı satışı yapıldı

Diyarbakır’da tatlıcıların Ramazan Bayramı mesaisi başladı. Korona virüs nedeni ile uygulanan tam kapanmanın dışında tutulan tatlıcılar, evden çıkamayan vatandaşların şehir içi ve şehir dışından taleplerini karşılamak için bayrama özel son 3 günde 6 ton tatlı üretti.

Haber Merkezi İHA
Diyarbakır’da 3 günde 6 ton tatlı satışı yapıldı
Tatlı ustası Altunbay, ucuz malzemenin kesinlikle ve kesinlikle hileli olduğunu vurguladı.

Diyarbakır’da yarım asrı aşkın süredir tatlı sektöründe öncü olan Kadayıfçı Sıtkı Usta, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların taleplerini karşılamak için kolları sıvadı. Tam kapanmadan muaf tutulan tatlıcılardan Kadayıfçı Sıtkı Usta, evlerinde kalan vatandaşların Türkiye’nin dört bir yanından taleplerine cevap vermek ve bayramı tatlandırmak için üç vardiyalı çalışmaya başladı.

Evde kalan vatandaşların taleplerini servisle, kargoyla ve otobüsle evlerine ulaştıran Kadayıfçı Sıtkı Usta, Ramazan Bayramı için son 3 günde 6 ton tatlı üretti.

Bugün İstanbul: Metrelerce uzunlukta sabah kuyruğu
FOTOĞRAF 5
Title
Esenler Atışalanı Caddesi'nde piyasadan çok daha ucuza satılan baklava için çok sayıda kişi sabah erken saatlerde kuyruk oluşturdu.
Title
Tatlıcının önünde oluşan metrelerce uzunluktaki kuyrukta sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.
Title
Tatlı kuyruğunda olan bir kişi, Erkenden geldik. Dün zaten tatlı kalmadı. Sabahın erken saatlerinde bu kadar kuyruk bekleniyordum açıkçası. Arkadaşlar çok erken geldiler kalmadığı için erkenden gelmiş herkes. Arife olduğu için herkes tatlı almaya gelmiş. dedi.
Title
Evi baklavacıya yakın olmasına rağmen erkenden kuyruğa girdiğini söyleyen Ayhan Yaprak ise Açılmadan herkes kuyruğa giriyor. Bir iki gündür çok kalabalık. Sabahın erken saatlerinde böyle ise ilerleyen saatlerde daha fazla olacak ifadesi kullanıldı.
Title
Baklavacı önünde metrelerce uzunlukta sabah kuyruğu
Bugün İstanbul: Metrelerce uzunlukta sabah kuyruğu
Esenler'de sabah erken saatlerden itibaren ucuz tatlı almak isteyenler baklavacı önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

"Türkiye’nin bütün illerine otobüs ve kargo ile gönderiyoruz"

1968’den beri babasının ve kendilerinin bu mesleği yaptığını belirten Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmecisi Ahmet Altunbay, pandemi döneminde salonlarının kapanmasına rağmen paket satışlarında Ramazan ayında düşüş yerine yükseliş olduğunu söyledi.

Bayram arifesinde bugün ve yarın için verilen sipariş miktarının şu an 6 ton civarı olduğunu kaydeden Altunbay, “3 ton baklava, 3 ton kadayıf siparişimiz var. Soğuk baklavamız daha çok rağbet görüyor. 1 tona yakın soğuk baklava siparişimiz var. Bu siparişlerin yüzde 30’u şehir dışına. Türkiye’nin bütün illerine, otobüs ve kargo ile gönderiyoruz. Bugün akşam ve yarın şehir içi siparişlerimizi teslim edeceğiz inşallah. Bizim kadayıf çeşitlerimiz fıstıklı var. Cevizli var, kaymaklı fıstıklı var, peynirli var. Fiyat olarak fıstıklı çeşitleri 75 lira kadayıf, cevizli 65 lira. Baklava çeşitleri fıstıklı olan 85, soğuk 90, fıstık sarma 130, cevizli sarma 80 lira. Fiyatlar bu yıl Ramazan ayında zam yapılacaktı. Biz o zammı bilerek yapmadık" dedi.

Bayramı zindan edebilir
HAYAT
Bayramı zindan edebilir

"Ucuz malzeme kesinlikle ve kesinlikle hilelidir"

Şeker hastalarına özel hurma suyundan yaptıkları şerbet olduğunu aktaran Altunbay, sözlerine şöyle devam etti:
"Kesinlikle şeker içinde yok. Hurma suyunu alıyoruz. Onu da sulandırıyoruz. Onu şerbetle aynı kıvama getiriyoruz. Birçok şeker hastasında denedik şekeri yükselmiyor. Herkes rahat rahat tüketebilir. Kesinlikle hiçbir katkı maddesi yok. Orijinal hurma suyu ve sudan yapıyoruz. Ucuz malzeme almasınlar. Ucuz malzeme kesinlikle ve kesinlikle hilelidir. Adamlar tereyağı yerine tereyağı esansı kullanıyorlar. Fıstık yerine yer fıstığı kullanıyorlar. Antep fıstığının kilosu 150 lira. Yer fıstığının kilosu 10 lira. Benim kullandığım şeker orijinal kristal toz şeker. Onlar glikoz kullanıyorlar. Bunlar hepsi sağlığa zararlı şeyler. Kanserojen maddelerdir. Bu tatlıları birkaç kere yiyen muhakkak bir hastalık geçirecektir. Ucuz tatlı kesinlikle almayın. Ucuzsa hile vardır."

Abone Ol Google News
Görüntüler Şırnaktan

Görüntüler Şırnak'tan

​Terörden temizlendi 16 aileye ekmek kapısı oldu.
Metrelerce uzunluktasabah kuyruğu

Metrelerce uzunlukta
sabah kuyruğu

​Sabah erken saatte gelip beklemeye başladılar.
Türkiyeye aşıüretimi için lisans verdi

​Sinovac'ın CEO'su Yin Weidong açıkladı.

​İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye yoğun bombardıman.

Mescid-i Aksa'yı işgal edip Gazze'de katliam yapan İsraillilerin gözü döndü.

​Facebook, Instagram ve Twitter'dan sansür.

TÜMOSAN'dan<br>Gine'ye 50 traktör

TÜMOSAN'dan
Gine'ye 50 traktör

Şirketin traktör satışları geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı.

Bakanlıktan<br>bayram uyarısı!

Bakanlıktan
bayram uyarısı!

Yiyeceklerin miktarını aniden artırmayın.

Aralarından ​12'si çocuk 2'si ise kadın.
Mermiye karşılık taş

Mermiye karşılık taş

​İşgalci İsrail polisi yine Mescid-i Aksa'ya saldırdı.
ABD İsrail'e<br>kalıcı destek veriyor

ABD İsrail'e
kalıcı destek veriyor

​Küba Gazze'ye yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadı.
İsrail’in suç ortakları

İsrail’in suç ortakları

​Batı medyası, Müslümanlara gerçekleşen saldırıları perdeliyor.
Zulme karşı tek ses olalım

Zulme karşı tek ses olalım

Erdoğan'ın İsrail terörüne ortak tavır için başlattığı telefon diplomasisi dün de sürdü.
Aksa'yı her zaman savunacağız

Aksa'yı her zaman savunacağız

Altmış ülkenin katılımıyla Kudüs toplantısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.