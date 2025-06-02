Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Diyarbakır'da 384'üncü aile evlat nöbetine katıldı

Diyarbakır'da 384'üncü aile evlat nöbetine katıldı

13:412/06/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Mehmet Karacan, oğlu için Evlat Nöbeti'nde.
Mehmet Karacan, oğlu için Evlat Nöbeti'nde.

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için eski HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbetine 384'üncü aile katıldı.

Ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 2 bin 100'üncü gününde devam ediyor. Oğlu Murat Karacan için Diyarbakır'dan oturma eylemine katılan baba Mehmet Karacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 1992 yılında işe gitmek için evden çıktığını ve bir daha gelmediğini ileri sürdü.


Karacan, barış sürecinden dolayı umutlu olduğunu belirterek, "Belki benimde oğlumu bulurlar ve geri döner. Hastayım, annesi de hasta. Oğlum biran önce gelsin. Gittiğinde 16 yaşlarındaydı, şu an ise 48 yaşında ve kaç yıldır hiç haber alamadık. Biran önce evine gelsin annesine, babasına kavuşsun" dedi.



#diyarbakır
#evlat nöbeti
#terör
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak?