Diyarbakır'da AK Parti ilçe binasına molotoflu saldırı

Zirve Mahallesinde bir binanın 2'nci katında bulunan AK Parti Hani ilçesi binası önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, önce çevreyi kontrol etti.

Ardından yanında getirdiği motolof kokteyliyi ateşe verdikten sonra parti binasına atan saldırgan, koşarak bölgeden uzaklaştı.

Molotof nedeniyle yangın çıktı

Parti binasında kimsenin bulunmadığı sırada gerçekleştirilen saldırıda içeriye düşen molotof nedeniyle küçük çapta yangın çıktı.

OYNAT 00:23 AK Parti Hani İlçe Başkanlığı'na molotoflu saldırı düzenlendi Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti Hani ilçe binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotoflu saldırı yapıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs AK Parti Hani ilçe binasının önüne gelerek elindeki molotof kokteyli ateşe vererek ilçe binasına doğru fırlattı. Şahıs saldırı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçarken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı BiP'te paylaş

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Bazı eşyaların zarar gördüğü saldırının ardından alevleri fark eden çevrede oturanlar, polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yangın söndürüldü, operasyon başlatıldı

İlçe binasında küçük çaptaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda güvenlik güçleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

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Gözaltına alındılar

Olaydan bir süre sonra saldırı düzenleyen şahıs ile ona gözcülük yapan zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Ömer Çelik'ten açıklama: Dimdik ayaktayız

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Partimizin Diyarbakır Hani İlçe binasına yönelik saldırıyı lanetliyoruz. Her türlü provokasyonu yenecek güce sahibiz. AK Parti dimdik ayaktadır. AK Parti Diyarbakır teşkilatı dimdik ayaktadır. AK Parti Hani ilçe teşkilatı dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin birliği ve dirliği için çalışmaya devam edeceğiz. Provokasyonları yene yene bugünlere geldik. Aynı iradeyle geleceğe yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamza Dağ'dan kınama

Provokasyona ilişkin bir açıklama da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.

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Dağ, ''Diyarbakır Hani ilçe binamıza gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Ülkemizin güvenini huzurunu ve istikrarını bozmak isteyenlere karşı mücadelemiz bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir.'' dedi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Şerif Aydın: İğrenç saldırıyı lanetliyoruz

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Aydın yaptığı paylaşımda, ''Dün İzmir HDP İl binasına yönelik yapılan iğrenç saldırının bir benzeri, bu gece Diyarbakır’ımızda Ak Parti Hani İlçe teşkilatımızın binasına yönelik olarak yapılmaya çalışıldı. İçeride bulunan kardeşlerimizin şans eseri yara almadan kurtulabildiği bu iğrenç saldırıyı, tıpkı dün yapılan saldırı da olduğu gibi; Ak Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak lanetliyoruz. Terör odaklarının; Ülkemizde oluşan huzur ve güven ortamını baltalamaya yönelik olarak, içerideki uzantıları üzerinden harekete geçmeye çalıştıklarını ibretle müşahade etmekteyiz. Bizler, Diyarbakır’ımızda yaşayan herkesin birliği, dirliği ve yarınları için mücadele ediyoruz. Bu alçakça saldırıdan sonra da bu mücadeleyi daha büyük kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz...'' ifadelerini kullandı.

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