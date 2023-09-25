Diyarbakır'da alkollü sürücü dehşet saçtı: Kaçmak için aracını polisin üzerine sürdü

Şırnak ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda kırmızı ve gri kategorilerde aranan iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Teröristlerin 9 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi, 21 güvenlik görevlimizin yaralanması olaylarına katıldıkları tespit edildi. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesini kullandı.