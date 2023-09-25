Diyarbakır'da alkollü sürücü dehşet saçtı: Kaçmak için aracını polisin üzerine sürdü

Diyarbakır'da alkollü sürücü park halindeki araçlara hasar verdi.
Diyarbakır'da alkollü sürücü, geceyi birbirine kattı.
Diclekent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 23 ADY 218 plakalı lüks otomobilin sürücüsü H.P. caddede park halindeki araçlara çarptı.
Polisin üzerine sürdü
Takibe alınan H.P., bir sitenin güvenlik bariyerini kırıp içeri girdi. Burada da 4 araca çarparak hasara neden olan H.P.’nin otomobili, lastiklerine ateş edilerek durduruldu.
Altı araca hasar verdi
Alkollü olduğu belirlenen H.P. gözaltına alınırken, ilk belirlemelere göre 6 araca çarparak hasara neden olduğu tespit edildi.
Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.