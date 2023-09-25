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Diyarbakır'da alkollü sürücü dehşet saçtı: Kaçmak için aracını polisin üzerine sürdü

Diyarbakır'da park halindeki araçlara çarpan alkollü sürücü, polislerin üzerine sürdüğü otomobiliyle kaçmak için her yolu denedi. Bir sitenin bariyerini kırıp içeri girerek, park halindeki 4 araca daha hasar verdi. Lastiklerine ateş açılarak durdurulan sürücü gözaltına alındı.

09:29 . 25/09/2023 Pazartesi
DHA
Diyarbakır'da alkollü sürücü park halindeki araçlara hasar verdi.

Diyarbakır'da alkollü sürücü park halindeki araçlara hasar verdi.

Diyarbakır'da alkollü sürücü, geceyi birbirine kattı.


Diclekent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 23 ADY 218 plakalı lüks otomobilin sürücüsü H.P. caddede park halindeki araçlara çarptı.


Polisin üzerine sürdü

Takibe alınan H.P., bir sitenin güvenlik bariyerini kırıp içeri girdi. Burada da 4 araca çarparak hasara neden olan H.P.’nin otomobili, lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

Altı araca hasar verdi

Alkollü olduğu belirlenen H.P. gözaltına alınırken, ilk belirlemelere göre 6 araca çarparak hasara neden olduğu tespit edildi.


Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.




 



#Diyarbakır
#emniyet
#trafik
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