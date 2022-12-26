Diyarbakır'da askeri araç devrildi: Yaralı askerler var
Diyarbakır'da askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı. Hastanede tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Diyarbakır-Silvan kara yolunun Köprübaşı yakınlarında askeri araç devrildi.
Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Silvan kara yolu Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan zırhlı askeri araç, kontrolden çıkarak devrildi.
ARAÇTA BULUNAN 6 ASKER YARALANDI
Kazada 6 asker yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.