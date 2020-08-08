Diyarbakır’da el yapımı patlayıcı ile saldırı girişimi

Diyarbakır’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir eve atılan el yapımı patlayıcı (EYP) hasara yol açtı. Edinilen bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 15. Sokakta bulunan bir eve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.



Meydana gelen patlamada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde bulunan kadın ve çocuklar büyük korku yaşadı.

Maddi çapta hasara neden olan patlama sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, tedbir amacıyla 112 sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bomba uzmanı polislerde patlayıcı maddenin türünü tespit etmek için ev içerisinde ve dışarıda delil çalışması yaptı.

Diyarbakır’da kimliği belirsiz kişilerce bir eve el yapımı patlayıcı atıldı.

Yapılan çalışmanın ardından patlayıcı maddeyi eve atan kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.