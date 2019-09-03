Gündem Diyarbakırda dört aile HDP kapısında oğulları için eylem başlattı
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden 4 aile eylem başlattı

Diyarbakır'da dört aile HDP kapısında oğulları için eylem başlattı

Diyarbakır'da 17 yaşındaki oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden bir anne daha HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Büyük yankı uyandıran o eyleme, ilerleyen saatlerde üç aile daha katıldı.

Haber Merkezi AA IHA
HDP'lilerce terör örgütüne katılım sağlayan çocukları için oturma eylemi başlatan anne.
HDP'lilerce terör örgütüne katılım sağlayan çocukları için oturma eylemi başlatan anne.

Diyarbakır’da cuma gününden beri oğulları Süleyman Çetinkaya’dan haber alamayan aile, evlatlarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

AA
HDP binası önünde oturma eylemi başlatan anne

Sabah saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Çetinkaya ailesi, henüz 17 yaşında olan çocukları Süleyman Çetinkaya’nın dağa kaçırıldığını iddia ederek parti binası önünde oturma eylemi başlattı. Baba Şahap, anne Feyziya Çetinkaya ile kardeş ve yeğenlerinden oluşan grup çocuklarının bulunup kendilerine teslim edilmesini bekliyor.

"Oğlum gelsin başka bir şey istemiyoruz"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Süleyman Çetinkaya’nın babası Şahap Çetinkaya, çocuklarının sürekli HDP’ye gelip takıldığını söyledi. Baba Çetinkaya, “Cumadan sonra biz dün karakola gittik. Karakolda terörle mücadele ekipleri çocuğumuzun Mardin Dargeçit’ten Suriye’ye gönderildiğini söyledi. Çocuğum Suriye’ye gönderilmiş. Bize yardımcı olunsa inşallah çocuğumuzu getireceğiz. Yardım edilmezse biraz zor getiririz. Olay sonrası bizde HDP il binası önünde beklemeye başladık. Oğlum gelene kadar buradan kalkmayacağız. Nereye gidelim, imkanımız da yok. Ben buraya 10 defa geldim. Benim 4 tane çocuğum var, hepsi boştadır. Ben bunlara on defa ricaya geldim benim bir tek çocuğumu belediyeye alın. Ya çöpçü ya da başka bir iş verin dedim, hiç kimse bana sormadı. Bizim köyün yarısı belediyede çalışıyor, benim çocukları hep dağlara gönderiyor. Onları hep çalışmaya gönderiyor. Oğlumuz gelsin başka bir şey istemiyoruz. Oğlumuz kurtulsun başka bir şey istemiyoruz” dedi.

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AA
HDP binası önünde oturma eylemi başlatan Çetinkaya ailesi

Anne Feyziya Çetinkaya ise hiçbir şey talep etmediğini sadece oğlunu istediğini söyledi. Oğlunun getirilmesini isteyen acılı anne, gelene kadar beklemeye devam edeceklerini ifade etti.

HDP kepenk indirdi

Acılı ailelerin bekleyişini sürdürdüğü HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının kepenkleri, yetkililer tarafından indirildi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının kepenkleri indirildi.

üç aile daha eyleme katıldı

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 4'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından oğlu Mustafa Biçer, 10 ay önce Suriye'ye kaçırılan Ayşegül Biçer, evladını geri istedi.

Ayşegül Biçer

Hacire anne örnek oldu

  • Diyarbakır'da anne Hacire Akar, HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşmuş, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere de örnek olmuştu.

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