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Diyarbakır'da DEAŞ operasyonu: 6 terör şüphelisi yakalandı

Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 7 cep telefonu ve 3 sim kart ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

16:43 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 16:43 - 19/12/2023 Salı
AA
Diyarbakır'da DEAŞ operasyonu
Diyarbakır'da DEAŞ operasyonu

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi, terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile MİT Başkanlığı koordinesinde çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında 6 noktada eş zamanlı düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasında aktif rolü bulunan Suriye uyruklu A.B, S.E.M, N.E, S.M, Ö.K.Y. ve A.İ. yakalandı.


Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 7 cep telefonu ve 3 sim kart ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.




#DEAŞ
#Diyarbakır
#operasyon
#terör örgütü
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