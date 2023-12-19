Diyarbakır'da DEAŞ operasyonu: 6 terör şüphelisi yakalandı

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi, terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile MİT Başkanlığı koordinesinde çalışma yapıldı.