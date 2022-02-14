Diyarbakır'da el yazması İbranice deri kitap ele geçirildi.

Operasyon yapılan adreslerdeki aramalarda 109’u altın olmak üzere Helenistik Geç Roma ve Roma erken dönemlerine ait, Bizans-Osmanlı dönemine ait geniş zaman aralıklarına sahip olabileceği düşünülen toplamda bin 227 sikke, 3 bin 232 adet geniş zaman aralıklarına sahip olabileceği düşünülen kâğıt para olmak üzere toplam 4 bin 470 sikkeler, kâğıt paralar ve objeler ele geçirildi.