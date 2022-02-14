Diyarbakır'da el yazması İbranice deri kitap ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Peyas Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları belirlenen şüpheliler suçüstü yakalandı.
Üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen el yazması İbranice deri kitap bulundu.
Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilerek, yakalanan üç şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
GÜNDEM
Mardin'de 420 parça tarihi eser ele geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ocak ile 7 Şubat tarihleri arasında Büyükçekmece, Silivri, Bağcılar ve Kadıköy ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi.
Baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon yapılan adreslerdeki aramalarda 109’u altın olmak üzere Helenistik Geç Roma ve Roma erken dönemlerine ait, Bizans-Osmanlı dönemine ait geniş zaman aralıklarına sahip olabileceği düşünülen toplamda bin 227 sikke, 3 bin 232 adet geniş zaman aralıklarına sahip olabileceği düşünülen kâğıt para olmak üzere toplam 4 bin 470 sikkeler, kâğıt paralar ve objeler ele geçirildi.
Ele geçirilen sikkelerin bazılarının Bizans Dönemine ait olduğu, ön ve arka yüzlerinde; İmparator ve portreleri yer aldığı, ikona ve İsa betimleri yer aldığı belirtildi.
Ayrıca bazılarında Latince ve Yunanca yazılar bulunan dönemin imparator ve imparatoriçelerinin portelerinin betimlendiği büyük ve küçük formlarda, bronz, bakır, gümüş malzeme niteliğinde olduğu ifade ediliyor.
Operasyon kapsamında yakalanan 5 şüpheli hakkında “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.
İşte İstanbul'daki operasyonda ele geçirilen tarihi eserler.
Binlerce altın ve gümüş sikke bulundu: Her biri servet değerinde
İstanbul'un 4 farklı ilçesinde binlerce altın ve gümüş sikke bulundu. Bulunan tarihi eserlerin Bizans ve Osmanlı Dönemine ait olduğu belirtilirken yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.