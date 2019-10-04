Gündem Diyarbakırda engelli genci darp eden zanlılar gözaltına alındı ardından serbest bırakıldı
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da engelli genci darp eden zanlılar gözaltına alındı ardından serbest bırakıldı

Diyarbakır'da engelli genci darp eden zanlılar gözaltına alındı ardından serbest bırakıldı

Diyarbakır’da 16 yaşındaki engelli gencin üzerine su döküp darp eden iki zanlı gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen zanlılar, buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber Merkezi IHA
Zihinsel engelli Emre Oruç darp edildi.
Zihinsel engelli Emre Oruç darp edildi.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarı’nda bulunan bir sitenin önünde, zihinsel engelli Emre Oruç (16), iddiaya göre site yöneticisi, site görevlisi ve çevredeki bir esnaf tarafından üzerine su dökülerek darp edildi.

Engelli genç üzerine su dökülerek darp edildi
OYNAT 01:16
Engelli genç üzerine su dökülerek darp edildi
Diyarbakır'da yaşayan zihinsel engelli 16 yaşındaki genç, sokak ortasında üzerine su dökülerek darp edildi. Yaşanan dehşet verici olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, olay anında çevredeki vatandaşların engelli gence yardım etmek yerine durumu cep telefonlarına kaydetmesi tepkilere neden oldu.


Olay anının görüntülerinin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden F.Y. ile A.K.’yı gözaltına aldı.

İHA
Diyarbakır'da engelli genci darp eden zanlılar gözaltına alındı ardından serbest bırakıldı.

Serbest bırakıldılar

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen zanlılar, buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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