Diyarbakır'da 'evlat nöbeti' tutan bir aile daha yakınına kavuştu

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THY ve Pegasus Irak ve İran'a yaptığı seferleri geçici bir süre durdurdu

Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları, Irak ile İran’a yaptığı tarifeli seferleri, geçici olarak durdurdu. Uçaklar, geçici bir süre bu iki ülkenin hava sahasını kullanmayacak.