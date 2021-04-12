Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Diyarbakırda evlat nöbetindeki babanın feryadı HDP çocuklarımızı götürüp sattı, paralarıyla kendi çocuklarını eğlendiriyorlar
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki babanın feryadı: HDP çocuklarımızı götürüp sattı, paralarıyla kendi çocuklarını eğlendiriyorlar

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 588’inci gününe girdi. İstanbul’da yaşayan Şevket Bingöl, 2014’te Arnavutköy’de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay (19) için evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Bingöl, "HDP çocuklarımızı götürüp sattılar, bu çocukların parasıyla kendi çocuklarını eğlendiriyorlar, bizim çocukları mağarada ölüme terk ediyorlar" dedi.

Haber Merkezi İHA
Diyarbakırda evlat nöbetindeki babanın feryadı: HDP çocuklarımızı götürüp sattı, paralarıyla kendi çocuklarını eğlendiriyorlar
Diyarbakır’a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 588’inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 588’inci gününde de devam ediyor.

İstanbul’da yaşayan Şevket Bingöl, 2014’te Arnavutköy’de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay (19) için evlat nöbeti tutmaya devam ediyor.

Baba Bingöl, "20 aydır burada oturuyorum, ben HDP’den çocuğu istiyorum. Çocuğumu İstanbul’dan buraya getirtip dağa götürdü, çocuğumu onlardan almadan kalkmayacağım. HDP çocuklarımızı götürüp sattılar, bu çocukların parasıyla kendi çocuklarını eğlendiriyorlar, bizim çocukları mağarada ölüme terk ediyorlar. Her ne şartlar olursa olsun aileler olarak evlatlarımızı bırakıp kalkmayacağız. Oğlum duyuyor ve görüyorsan, Türk askerini görüyorsan, kaç teslim ol onlara" dedi.

Abone Ol Google News
Anneyi ağlatan karar

Anneyi ağlatan karar

​Hande Çinkitaş cinayetinde baba ve üvey anne tahliye edildi.
Aşı orucu bozar mı?

Aşı orucu bozar mı?

​Din İşleri Yüksek Kurulu açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ermenistandan ele geçirilen ganimet araçlarla oluşturulan parkın açılışını yaptı

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

​Emniyet'ten #12Nisan açıklaması.
Konutta kiralar uçtu

Konutta kiralar uçtu

​Yedi ilde yüzde 50'den fazla fiyat artışı var.

Sipariş üzerine yapıyor

Sipariş üzerine yapıyor

Yurt dışında görüp başladı, hayran bırakıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.