Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan aile sayısı 34'e yükseldi

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta sorumlu olarak gördüğü HDP'nin aracı olduğunu iddia ederek, partinin il binası binası önünde oturma eylemi başlattı.
Daha önce terör örgütü PKK'ya kaptırdığı bir oğlu ve yakınının ölüm haberlerini HDP'lilerden alan anne Hacire Akar, kaybolan diğer oğlu Mehmet Akar'ı, örnek mücadelesinin ardından terörün pençesinden kurtarmayı başardı.
Eyleme katılan aile sayısı 34'e yükseldi
- Akar'ın mücadelesi, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere örnek oldu. Diyarbakır'da, annelerin evlat nöbeti 13'ncü gününde devam ediyor. Katılımın her geçen gün arttığı oturma eyleminde aile sayısı 34'e yükseldi.
Evlatlarından yıllardır haber alamıyorlar
Son olarak Türkan Mutlu kızı Ceylan için Bursa'dan Diyarbakır'a gitti. Mutlu 7 yıldır kızından haber alamıyor.
Erzurum'dan Diyarbakır'a giden Mehmet Emin Çoşkun oğlu İbrahim için eyleme katıldı. Baba Çoşkun, PKK tarafından kaçırılan oğlu İbrahim'den 5 yıldır haber alamıyor. Aileler, evlatlarına kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdürmeyi planlıyor.
"PKK'yı lanetliyorum, çocuklarımızı bıraksın"
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine oğlu İbrahim Coşkun için Erzurum'dan katılan baba Mehmet Emin Coşkun, "PKK'yı lanetliyorum, çocuklarımızı bıraksın." dedi.