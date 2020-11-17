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Gündem Diyarbakırda evlat nöbetini sürdüren acılı aileye PKKdan ölüm tehdidi Pencereden eve gelen kağıt uçakla şoke oldular
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren acılı aileye PKK’dan ölüm tehdidi: Pencereden eve gelen kağıt uçakla şoke oldular

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren ailelerden Ayşegül-Rauf Biçer, terör örgütü PKK mensupları tarafından ölümle tehdit edildi. Çocukları teröristler tarafından dağa kaçırılan Biçer ailesinin kaldıkları evin penceresinden "Size ölüm" yazılı not atıldı. Teröristlerin evlat nöbetindeki aileleri sürekli tehdit ettiğini belirten anne Biçer, "Biz korkmuyoruz, korksaydık ilk gün oradan kalkardık. Ölümüne baş koymuşuz, neylerinden korkacağız. Yeter artık, tehditleri mide bulandıracak seviyeye geldi "diye isyan etti.

Haber Merkezi İHA
Evlat nöbeti tutan aile, PKK'lılar tarafından ölümle tehdit ediliyor.
Evlat nöbeti tutan aile, PKK'lılar tarafından ölümle tehdit ediliyor.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocuklarının dağa kaçırıldığını öne sürerek oturma eylemi başlatan ailelerin nöbetleri bir yılı aşkın süredir kararlılıkla sürerken, ailelerin taciz ve tehditlere maruz kalmaya devam ediyor. İki gün önce evlat nöbetinde olan ailelerden Ayşegül-Rauf Biçer, evlerinin penceresinden "Size ölüm" yazılı not atıldı. Biçer ailesi, şikayetçi olduklarını belirterek, güvenlik güçlerinin gerekli çalışmaları başlattıklarını ifade etti.

"Tehditlerle yıldırmaya çalışıyorlar"

Oğlu Mustafa Biçer için evlat nöbetine devam eden Ayşegül Biçer, örgüt yandaşlarının tehditlerinin diz boyu olduğunu, kendilerini ve çadırdaki bütün arkadaşlarının tehditlerle yıldırılmaya çalışıldığını söyledi.

Aileler direndikçe çözülme sürüyor: HDP önündeki evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı
GÜNDEM
Aileler direndikçe çözülme sürüyor: HDP önündeki evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı

HDP önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin belgeseli çekildi
OYNAT 03:53
HDP önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin belgeseli çekildi
Diyarbakır'da çocuğunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 20 Ağustos 2019'da parti binası önünde oturma eylemi başlatarak 4 gün sonra oğluna kavuşan Hacire Akar'ın yaktığı meşale, evlat hasreti çeken diğer aileleri de ayaklandırdı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetinin 1'inci yılında 15 aile evladına kavuşurken, 136 ailenin nöbetinin ise devam etmesi belgesele konu oldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) evlatları için HDP ve PKK'ya karşı direnen ailelerin belgeselini çekti.


Önce oğlunu sonra seni öldürürüz
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Önce oğlunu sonra seni öldürürüz

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Çok istiyorsanız kendi çocuklarını gönderin dağa
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HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Çok istiyorsanız kendi çocuklarını gönderin dağa

"Ölümüne baş koymuşuz, korkmuyoruz"

Kendilerine "Sizlere ölüm" diye bir not atıldığını aktaran Biçer, "Defalarca kapılarıma yazılar yazıldı. Biz korkmuyoruz, korksaydık ilk gün oradan kalkardık. Ölümüne baş koymuşuz, neylerinden korkacağız. Yeter artık, tehditleri mide bulandıracak seviyeye geldi. Çocuklarımızı korkutmaya çalışıyorlar. Hem doğum günüm hem de oğlumun götürdükleri güne denk geliyor. Oğlumun gidişinin yıl dönümü. Yaram kabuk bağlamışken defalarca yaramı tazelemek için tehdit ediyorlar. Acıya saygıları olmayan insanlardan ne bekleyeceğiz. Saat 18.00 civarıydı atılmıştı. Belki ben geç fark ettim içeriyi. Güvenlik güçlerimize bilgi verdim. Gelip gerekeni yaptılar" dedi.

Diyarbakır'da annelere destek veren Cenk Eren: Ölüm tehdidi alıyorum
HAYAT
Diyarbakır'da annelere destek veren Cenk Eren: Ölüm tehdidi alıyorum

HDP önündeki evlat nöbeti aralıksız devam ediyor: 154 aile 426 gündür nöbette
FOTOĞRAF 8
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Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
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Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.
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7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Zübeyde için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasında önündeki oturma eylemine katılan Esmer Koç, kızını kaçırıp PKK'ya teslim edenlerin yakalanıp cezaevine girdiğini belirterek, kızına kaçıp teslim olması için çağrıda bulundu. 7 yıldır kızını bulmak için aramadığı yer kalmadığını ifade eden Koç, şunları söyledi:
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2013'te kızım PKK yandaşı 4 kişi tarafından kaçırıldı. Aramadığım, sormadığım yer kalmadı. Kızımı bulamadım. Bir haber de alamadım. Öldü mü kaldı mı? Onu da bilmiyorum. Kızımı kaçıranlar akrabalarımızdı. Emniyete gidip davacı olduk. Allah devletimizden razı olsun, onları yakalayıp cezaevine koydu. Kızıma sesleniyorum; her yerde askerimiz, polisimiz, devletimiz var. Gel teslim ol. Onlar seni bana getirir. Ceza da vermeyecekler sana kızım. Orası senin yerin değil. Seni orada ölüme mahkum etmişler. Kaç onların elinden. Seni her yerde aradım. Ne seni bana gösterdiler ne de yerini söylediler. 7 yıldır perişanım, huzur kalmadı bizde.
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HDP önündeki evlat nöbeti aralıksız devam ediyor: 154 aile 426 gündür nöbette
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 154 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 426'ncı günde de sürüyor.


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