Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren acılı aileye PKK’dan ölüm tehdidi: Pencereden eve gelen kağıt uçakla şoke oldular

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocuklarının dağa kaçırıldığını öne sürerek oturma eylemi başlatan ailelerin nöbetleri bir yılı aşkın süredir kararlılıkla sürerken, ailelerin taciz ve tehditlere maruz kalmaya devam ediyor. İki gün önce evlat nöbetinde olan ailelerden Ayşegül-Rauf Biçer, evlerinin penceresinden "Size ölüm" yazılı not atıldı. Biçer ailesi, şikayetçi olduklarını belirterek, güvenlik güçlerinin gerekli çalışmaları başlattıklarını ifade etti.

"Tehditlerle yıldırmaya çalışıyorlar"

Oğlu Mustafa Biçer için evlat nöbetine devam eden Ayşegül Biçer, örgüt yandaşlarının tehditlerinin diz boyu olduğunu, kendilerini ve çadırdaki bütün arkadaşlarının tehditlerle yıldırılmaya çalışıldığını söyledi.

GÜNDEM Aileler direndikçe çözülme sürüyor: HDP önündeki evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı

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OYNAT 03:53 HDP önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin belgeseli çekildi Diyarbakır'da çocuğunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 20 Ağustos 2019'da parti binası önünde oturma eylemi başlatarak 4 gün sonra oğluna kavuşan Hacire Akar'ın yaktığı meşale, evlat hasreti çeken diğer aileleri de ayaklandırdı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetinin 1'inci yılında 15 aile evladına kavuşurken, 136 ailenin nöbetinin ise devam etmesi belgesele konu oldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) evlatları için HDP ve PKK'ya karşı direnen ailelerin belgeselini çekti. BiP'te paylaş

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"Ölümüne baş koymuşuz, korkmuyoruz"

Kendilerine "Sizlere ölüm" diye bir not atıldığını aktaran Biçer, "Defalarca kapılarıma yazılar yazıldı. Biz korkmuyoruz, korksaydık ilk gün oradan kalkardık. Ölümüne baş koymuşuz, neylerinden korkacağız. Yeter artık, tehditleri mide bulandıracak seviyeye geldi. Çocuklarımızı korkutmaya çalışıyorlar. Hem doğum günüm hem de oğlumun götürdükleri güne denk geliyor. Oğlumun gidişinin yıl dönümü. Yaram kabuk bağlamışken defalarca yaramı tazelemek için tehdit ediyorlar. Acıya saygıları olmayan insanlardan ne bekleyeceğiz. Saat 18.00 civarıydı atılmıştı. Belki ben geç fark ettim içeriyi. Güvenlik güçlerimize bilgi verdim. Gelip gerekeni yaptılar" dedi.

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