Gündem Diyarbakırda hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Görese Dağı bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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